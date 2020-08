BMW verspricht Portimão-Analyse: Ab Aragón stärker?

Statt vorwärts ging es für die BMW-Piloten beim Superbike-Meeting in Portimão maximal seitwärts. Rennchef Marc Bongers ist aber überzeugt, dass es von nun an aufwärts gehen wird.

Innerhalb des Superbike-Projekts von BMW gibt es keine zwei Meinungen. Wie die Piloten Tom Sykes und Eugene Laverty geben auch BMW-Motorsport-Direktor Marc Bongers und Teamchef Shaun Muir offen zu, dass die Motorleistung der größte Schwachpunkt der aktuellen S1000RR ist. Entscheidende Fortschritte gab es seit der werksseitigen Rückkehr in die Superbike-WM nicht.

In der laufenden Saison ist noch kein Top-5-Ergebnis gelungen, sechste Plätze im Superpole-Race durch Sykes sind das Highlight. Beim Meeting in Portimão erreichte der 34-fache Laufsieger die Plätze 8, 6 und 7. Teamkollege Eugene Laverty erreichte die Platz 10, 20 und 12 – im Superpole-Race und im zweiten Lauf jeweils nach Sturz.



Mit einem stärkeren Motor wären bessere Ergebnisse möglich gewesen.



«Ich denke, dass sich das PS-Defizit gezeigt hat. Wenn das behoben ist, können wir regelmäßig um Podiumsplätze kämpfen, das wissen wir», sprach Teamchef Shaun Muir das Hauptmanko offen an. «Das Handling des Bikes ist super, ebenso das Kurven- und das Bremsverhalten, auch die Elektronik arbeitet gut. Wir bräuchten nur ein bisschen mehr Power und Topspeed, um aus dem Bike ein potenzielles Siegerpaket zu machen.»

Rennchef Marc Bongers ist überzeugt, dass bald sichtbar bessere Ergebnisse möglich sind.



«Die Rundenzeiten werden wir jetzt jeweils analysieren», versprach der Niederländer eine Aufbereitung des Portimão-Meetings. «Wir haben an diesem Wochenende definitiv technische Fortschritte gemacht, die uns in den kommenden Rennen nach vorn bringen sollten. Toms Pace war [im zweiten Rennen] nach den ersten Runden zwischen Position vier bis Position sieben einzuordnen und wiederum entsprechend stabil, auch wenn wir wie gestern das gleiche Problem mit der Motorleistung hatten.»

Superbike-WM in Portimão, Ergebnis Lauf 2

Pos Fahrer/Nation Motorrad Zeit/Diff 1 Jonathan Rea (GB) Kawasaki 34:36,949 min 2 Scott Redding (GB) Ducati + 4,360 sec 3 Michael van der Mark (NL) Yamaha + 4,453 4 Chaz Davies (GB) Ducati + 8,363 5 Álvaro Bautista (E) Honda + 10,336 6 Michael Ruben Rinaldi (I) Ducati + 12,566 7 Tom Sykes (GB) BMW + 14,565 8 Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha + 26,231 9 Federico Caricasulo (I) Yamaha + 28,103 10 Leandro Mercado (RA) Ducati + 32,926 11 Garrett Gerloff (USA) Yamaha + 33,229 12 Eugene Laverty (IRL) BMW + 46,555 13 Leon Haslam (GB) Honda + 46,573 14 Marco Melandri (I) Ducati + 49,902 15 Sylvain Barrier (F) Ducati + 52,293 16 Christophe Ponsson (L) Aprilia + 1:05,643 min 17 Lorenzo Gabellini (I) Honda + 1:06,784 18 Takumi Takahashi (J) Honda + 1:14,503 Xavi Fores (E) Kawasaki Alex Lowes (GB) Kawasaki Maximilian Scheib (RCH) Kawasaki Loris Baz (F) Yamaha

