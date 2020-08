Tom Sykes wartet auf den nächsten Schritt bei BMW

Auch beim Superbike-Meeting in Portimão verpasste BMW-Pilot Tom Sykes die Top-5. «Für die Plätze sechs, sieben und acht sind eigentlich nicht das, womit ich mich zufriedengebe», sagt der Weltmeister von 2013 enttäuscht.

Sechste Plätze bleiben das Highlight von BMW in der Superbike-WM 2020, und immer sorgte Aushängeschild Tom Sykes im Superpole-Race für das beste Ergebnis. Beim Meeting in Portimão sprangen in den beiden Hauptrennen die Plätze acht und sieben heraus.

Dabei funktioniert das Chassis der S1000RR ausgezeichnet, was auf dem anspruchsvollen Kurs in Portugal einen Vorteil hätte bringen müssen. Aber das reichte nicht.



«Das war eines dieser Wochenenden. Wir hatten definitiv Einschränkungen, vor allem in Sachen Performance auf der Gerade», stöhnte Sykes. «Aber wir haben hart weitergearbeitet. Das gesamte BMW-Team hatte einen guten Plan. Wir haben versucht, das, was wir haben, zu unserem bestmöglichen Vorteil zu nutzen. Und in manchen Bereichen waren wir fast dort, wo wir sein müssen, wir können Positives mitnehmen.»

Positiv sind die Ergebnisse für den 34-fachen Laufsieger aber nicht wirklich.



«Die Plätze sechs, sieben und acht sind eigentlich nicht das, womit ich mich zufriedengebe. Aber es geht darum, auf dem Erreichten aufzubauen und im Projekt den nächsten Schritt zu machen», versicherte Sykes. «Ich denke, dass jeder sehen konnte, dass ich mit der fehlenden Motorleistung zu kämpfen hatte. Vor allem nach dem Start verliere ich im ersten, zweiten und dritten Gang einige Positionen. Aber hoffentlich ist das etwas, was wir schnell beheben können. Momentan müssen wir aber noch zufrieden sein mit dem, was wir aus dem Chassis herausholen.»



Über zu wenig Motorleistung klagen die BMW-Piloten aber bereits seit Monaten.

Superbike-WM in Portimão, Ergebnis Lauf 2

Pos Fahrer/Nation Motorrad Zeit/Diff 1 Jonathan Rea (GB) Kawasaki 34:36,949 min 2 Scott Redding (GB) Ducati + 4,360 sec 3 Michael van der Mark (NL) Yamaha + 4,453 4 Chaz Davies (GB) Ducati + 8,363 5 Álvaro Bautista (E) Honda + 10,336 6 Michael Ruben Rinaldi (I) Ducati + 12,566 7 Tom Sykes (GB) BMW + 14,565 8 Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha + 26,231 9 Federico Caricasulo (I) Yamaha + 28,103 10 Leandro Mercado (RA) Ducati + 32,926 11 Garrett Gerloff (USA) Yamaha + 33,229 12 Eugene Laverty (IRL) BMW + 46,555 13 Leon Haslam (GB) Honda + 46,573 14 Marco Melandri (I) Ducati + 49,902 15 Sylvain Barrier (F) Ducati + 52,293 16 Christophe Ponsson (L) Aprilia + 1:05,643 min 17 Lorenzo Gabellini (I) Honda + 1:06,784 18 Takumi Takahashi (J) Honda + 1:14,503 Xavi Fores (E) Kawasaki Alex Lowes (GB) Kawasaki Maximilian Scheib (RCH) Kawasaki Loris Baz (F) Yamaha

Superbike-WM Stand nach in Portimão