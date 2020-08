Aragon-Test, 13 Uhr: Alex Lowes übernimmt die Führung

Bei 7 Grad Celsius niedrigeren Asphalttemperaturen als am Donnerstagnachmittag, konnten die Superbike-WM-Piloten am zweiten Testtag in Aragon am Freitagmorgen deutlich schneller fahren.

Kawasaki-Star Jonathan Rea sorgte am ersten Testtag der Superbike-WM im MotorLand Aragon am Donnerstag mit 1:50,466 min für die Bestzeit. Der Nordire fuhr 0,375 sec schneller als Leon Haslam (Honda) auf Platz 2 und 7/10 sec langsamer als die schnellste Rennrunde.

Auch am Freitag wird von 10 bis 17 Uhr durchgehend gefahren, die meisten Piloten gönnen sich über Mittag aber eine kurze Pause. Um 13 Uhr führt Reas Teamkollege Alex Lowes die Zeitenliste mit 1;49,807 min an.



Zum Vergleich:



Schnellste Rennrunde: Alvaro Bautista (2019), Ducati: 1:49,755 min



Pole-Rekord: Alvaro Bautista (2019), Ducati, 1:49,049 min

Lowes hat sich gegenüber Donnerstag um 1,3 sec gesteigert, in einem ähnlichen Rahmen verbesserte sich Michael van der Mark (Pata Yamaha), der aktuell Zweiter ist. Unklar ist, mit welchen Reifen die Zeiten gefahren wurden. Neben den normalen Rennreifen von Pirelli gibt es auch den weichen SCX-Reifen, der überwiegend im Sprintrennen eingesetzt wird. Und natürlich die ultraweichen Qualifyer.

Was zu den besseren Zeiten neben der ausgefeilten Abstimmung auch beigetragen hat, sind die niedrigeren Asphalttemperaturen, die heute nur 46 Grad betragen, statt knapp 54 am Donnerstag.

Honda-Werksfahrer Alvaro Bautista verzichtet auf den zweiten Tag. Der Spanier ist zufrieden mit der geleisteten Arbeit seines Teams und spart sich den Testtag lieber auf. Zwischen dem ersten Europarennen und dem Saisonende dürfen die WM-Piloten nur an acht Tagen testen.

Zeiten Aragon-Test, Freitag, 13 Uhr:

1. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,807 min

2. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,286 sec

3. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,389

4. Leon Haslam (GB), Honda, +0,442

5. Scott Redding (GB), Ducati, +0,528

6. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,702

7. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +1,066

8. Roman Ramos (E), Kawasaki, +1,703

9. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,865

10. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,777

Zeiten Aragon-Test, Donnerstag:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:50,466 min

2. Leon Haslam (GB), Honda, +0,375 sec

3. Scott Redding (GB), Ducati, +0,426

4. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,487

5. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,670

6. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,672

7. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,778

8. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,826

9. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,374

10. Roman Ramos (E), Kawasaki, +2,603

11. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,609

12.Andrea Locatelli (I), Yamaha, +3,678 (SSP)