Aragon-Test: Die nächste Lehrstunde von Jonathan Rea

​ Kawasaki-Star Jonathan Rea beendete den ersten Testtag der Superbike-WM im MotorLand Aragon mit überragender Bestzeit, Honda-Werksfahrer Leon Haslam überraschte als Zweiter.

Jeweils von 10 bis 17 Uhr testen die Superbike-Teams diese Woche Donnerstag und Freitag in Aragon. Bei 33 Grad im Schatten hatten die Werksteams von Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha viel zu tun, nur BMW ist nicht dabei.



Weltmeister Jonathan Rea lag stundenlang mit 1:50,692 min in Führung. Obwohl die Asphalttemperaturen am späten Nachmittag bis auf 53 Grad stiegen, verbesserte der WM-Leader seine Zeit 3 min vor Schluss auf 1:50,466 min. Damit fuhr der Nordire 0,375 sec schneller als Leon Haslam (Honda) auf Platz 2.

Zum Vergleich:



Schnellste Rennrunde: Alvaro Bautista (2019), Ducati: 1:49,755 min



Pole-Rekord: Alvaro Bautista (2019), Ducati, 1:49,049 min

Neben den vier genannten Werksteams sind noch die Privatteams Brixx Ducati mit Sylvain Barrier, Verdnatura Orelac Kawasaki mit Max Scheib und Outdo Pedercini Kawasaki mit Roman Ramos dabei. Ramos ersetzt den verletzten Sandro Cortese, der nach seinem Sturz in Portimao am vergangenen Samstag für unbestimmte Zeit ausfällt.

Zeiten Aragon-Test, Donnerstag:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:50,466 min

2. Leon Haslam (GB), Honda, +0,375 sec

3. Scott Redding (GB), Ducati, +0,426

4. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,487

5. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,670

6. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,672

7. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,778

8. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,826

9. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,374

10. Roman Ramos (E), Kawasaki, +2,603

11. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,609

12. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +3,678 (SSP)