Pedercini wurde fündig: Nachfolger von Sandro Cortese

Sandro Cortese fällt nach seinem schweren Sturz am 8. August für das Team Outdo Pedercini Kawaski in der Superbike-WM für unbestimmte Zeit aus. «Wir haben in 29 Jahren nicht ein Rennen verpasst», betont der Teamchef.

Am Donnerstag und Freitag diese Woche testen die Superbike-Werksteams von Honda, Ducati, Kawasaki und Yamaha im Motorland Aragon, auch einige Privatiers wie Outdo Pedercini Kawasaki sind dabei.



Das Team von Sandro Cortese musste sich nach dessen schwerem Sturz am vergangenen Samstag neu aufstellen, am letzten August-Wochenende geht die Weltmeisterschaft in Aragonien weiter.

Berichte italienischer Medien, wonach sein Team ohne Cortese die Saison nicht fortführen kann, weist Pedercini weit von sich: «Ich habe einen Vertrag mit der Dorna, wir haben in 29 Jahren nicht ein Rennen verpasst. Natürlich bin ich unglücklich, weil mein Plan war, mit Sandro zu fahren. Aber wenn er unfit ist, muss ich ihn ersetzen. Das ist Sandros Bike, sein Motorrad wartet auf ihn. Bislang hat kein Arzt gesagt, dass seine Saison beendet ist. Die Rennen in Aragon und Barcelona wird er verpassen, aber vielleicht kann er in Magny-Cours wieder fahren.»

Nach Corteses Sturz am letzten Samstag nützte das Team den restlichen Samstag und Sonntag, um ein neues Motorrad für den Aragon-Test vorzubereiten. «Wir checken heute, ob alles am Motorrad gut ist», schilderte Pedercini SPEEDWEEK.com. «Wir haben es neu aufgebaut, es war alles kaputt: Rahmen, Schwinge, Gabel, alles.»

Pedercini verpflichtete den Spanier Roman Ramos als Ersatz für Cortese. Der 29-Jährige fuhr zwischen 2015 und 2018 insgesamt 99 Rennen in der Superbike-WM, schaffte es 19 Mal in die Top-10 und fast immer in die Punkte. Für dieses Jahr ist er für die Spanische Meisterschaft engagiert.

«Roman hat viel Erfahrung mit Kawasaki, er kennt das Motorrad», erklärte Pedercini seine Wahl. «Ich sprach mit Kawasaki Spanien, er ist verfügbar und kann so lange wie fahren, wie Sandro nicht kann.»