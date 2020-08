Yamaha: Drastische Steigerung bei Michael vd Mark

Platz 2 von Yamaha-Werksfahrer Michael van der Mark nach dem zweitägigen Superbike-Test in Aragon kann sich sehen lassen. Besonders eindrucksvoll ist, wie sehr sich der 27-Jährige steigerte.

Den Donnerstag beendete Michael van der Mark mit 0,826 sec Rückstand auf Jonathan Rea (Kawasaki) als Letzter unter den acht Werksfahrern. Offensichtlich war die anschließende Datenauswertung sehr fruchtbar, der Niederländer preschte am Freitag auf den zweiten Platz hinter Alex Lowes (Kawasaki). Besonders beeindruckend: Er verbesserte seine Zeit um 1,199 sec!

«Das war ein guter zweiter Tag», freute sich van der Mark. «Am Donnerstag hatte ich kein gutes Gefühl für das Motorrad, es zeichnete sich aber bereits am Abend ab, dass wir in die richtige Richtung arbeiten. Am Freitagmorgen haben wir dann viele Dinge versucht, die wir während eines Rennwochenendes niemals tun würden. Dabei fanden wir auf einmal gute Lösungen für die Front und das Heck, jetzt bin ich glücklich. Selbst als es am wärmsten war, konnte ich mein Gefühl und auch die Konstanz verbessern. Wir sind bereit für die Rennen hier.»

Die Superbike-WM geht am letzten August- und am ersten September-Wochenende in Aragon mit einem Doppel-Event weiter. Nach den ersten drei Veranstaltungen liegt van der Mark mit 82 Punkten auf dem fünften Gesamtrang.

Zeiten Aragon-Test, Freitag:

1. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,807 min

2. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,286 sec

3. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,389

4. Leon Haslam (GB), Honda, +0,442

5. Scott Redding (GB), Ducati, +0,528

6. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,702

7. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +1,066

8. Roman Ramos (E), Kawasaki, +1,703

9. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,865

10. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,777

Zeiten Aragon-Test, Donnerstag:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:50,466 min

2. Leon Haslam (GB), Honda, +0,375 sec

3. Scott Redding (GB), Ducati, +0,426

4. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,487

5. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,670

6. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,672

7. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,778

8. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,826

9. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,374

10. Roman Ramos (E), Kawasaki, +2,603

11. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,609

12. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +3,678 (SSP)