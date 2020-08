Cortese-Ersatz Roman Ramos: Vertrag nur für Aragón

Beim zweitägigen Aragón-Test saß Roman Ramos erstmals als Ersatz für Sandro Cortese auf der Pedercini Kawasaki. Der Spanier muss sich bewähren.

Nach seinem Horror-Sturz im ersten Superbike-Lauf in Portimão ist Sandro Cortese außer Gefecht. Der Schwabe war in der letzten Runde in Kurve 12 gestürzt und krachte in eine Mauer. Dabei brach sich der Pedercini Kawasaki-Pilot den siebten Brustwirbel, vier Rippen und zog sich noch nicht genauer definierte Verletzungen im rechten Bein zu. Das Schienbein ist gebrochen, wie genau, wird man erst im MRT sehen.



Als Ersatz heuerte Teamchef Lucio Pedercini den Spanier Ramon Ramos an. Der 29-Jährige gilt als zuverlässiger Rennfahrer und bestritt zwischen 2015 und 2019 mit Go Eleven Kawasaki 99 Superbike-Rennen, siebte Plätze in Imola 2015 und Assen 2017 seine besten Ergebnisse.

Ramos saß beim zweitägigen Aragón-Test erstmalig auf der ZX-10RR und spulte insgesamt 112 Runden ab. Auf die Bestzeit von Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes büßte der Spanier 1,7 sec ein, war aber schneller als der aktuelle Go Eleven-Pilot Max Scheib – für Ramos sicher ein kleine Genugtuung.



«Ich bin glücklich, dass ich noch einmal in der Superbike-WM sein darf – der Test war aber ziemlich hart für mich», gab Ramos zu. «Wir sind am Donnerstag viele Runden gefahren, um Daten für den zweiten Testtag zu generieren. Am Freitag lief es dann auch schon etwas besser, auch meine Rundenzeit war schneller.»

Am letzten August-Wochenende findet im MotorLand Aragón das vierte Saisonrennen der Superbike-WM 2020 statt, für Ramos wird es das erste Rennwochenende in der Weltmeisterschaft seit Katar 2018 sein.



«Ich bin glücklich, dass mein erstes Rennwochenende in Aragón sein wird», sagte Ramos nachdenklich. «Die anderen Piloten sind aber sehr schnell. Ich werde versuchen, meinen Rückstand zu verkleinern um ihnen folgen zu können. Keine Frage: Es wird schwierig.»



Wie lange Cortese ausfallen wird, ist offen, sicher aber für mehrere Wochen. Vor Magny-Cours Anfang Oktober rechnet Teamchef Lucio Pedercini nicht mit einer Rückkehr des zweifachen Weltmeisters.



«Ich werde zunächst nur das nächste Rennwochenende für Pedercini fahren, danach wird man weitersehen», sagte Ramos.

Zeiten Aragon-Test, Freitag:

1. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,807 min

2. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,286 sec

3. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,389

4. Leon Haslam (GB), Honda, +0,442

5. Scott Redding (GB), Ducati, +0,528

6. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,702

7. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +1,066

8. Roman Ramos (E), Kawasaki, +1,703

9. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,865

10. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,777

Zeiten Aragon-Test, Donnerstag:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:50,466 min

2. Leon Haslam (GB), Honda, +0,375 sec

3. Scott Redding (GB), Ducati, +0,426

4. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,487

5. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,670

6. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,672

7. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,778

8. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,826

9. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,374

10. Roman Ramos (E), Kawasaki, +2,603

11. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,609

12. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +3,678 (SSP)