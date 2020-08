San Juan kann Vertrag nicht erfüllen: SBK erst 2021

Was sich bereits seit Monaten abzeichnete, ist jetzt offiziell: Auch der Superbike-WM-Event in Argentinien muss abgesagt werden. Die behördlichen Bestimmungen wegen der Covid-19-Seuche sind zu restriktiv.

Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta sagte es bei seinem Besuch der Superbike-WM in Jerez: «Wir können keinen Event absagen, weil wir sonst Vertragsbruch begehen. Wenn ein örtlicher Promoter sein Rennen aus gewissen Gründen nicht ausrichten kann, dann muss er das uns sagen.»

Anfang Oktober hätte in San Juan in Argentinien der vorletzte Event der Weltmeisterschaft 2020 stattfinden sollen, dieser wurde soeben offiziell abgesagt. Zum dritten Mal in Folge hätte in Villicum gefahren werden sollen, doch die Corona-Reisebeschränkungen machen das unmöglich. Für den Kalender 2021 sind die Rennen bereits vorgemerkt.



Bereits Mitte Juni verlautbarte die Provinzregierung von San Juan, dass es 2020 keine internationalen Veranstaltungen geben wird.

Es gibt Bestrebungen, nach den Rennen in Magny-Cours am ersten Oktober-Wochenende einen zusätzlichen Event in Estoril auszutragen.



Den Abschluss soll dann Misano Ende November machen. Heute wurde bekannt, dass das MotoGP-Rennen im September mit 10.000 Zuschauern stattfinden darf. Es besteht die Hoffnung, dass zwei Monate später für SBK bereits deutlich mehr Fans erlaubt werden.

Kalender der Superbike-WM 2020:

28.2.–01.3. Philipp Island/Australien

31.7.–02.8. Jerez/Spanien

07.8.–09.8. Portimão/Portugal

28.8.–30.8. Aragón/Spanien

04.9.–06.9 Aragón/Spanien

18.9.–20.9. Barcelona/Spanien

2.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

6.11.–08.11. Misano/Italien*



* unbestätigt