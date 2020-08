Honda: Alvaro Bautista stellt sich über Leon Haslam

Der langjährige MotoGP-Pilot Alvaro Bautista hat in seiner ersten Superbike-Saison 2019 mit 16 Siegen auf Ducati alle Erwartungen weit übertroffen. Bei Honda heißt sein Vergleichswert Leon Haslam.

16 Siege, 24 Podestplätze und Vizeweltmeister lautet die beeindruckende Bilanz in Alvaro Bautistas erster Superbike-Saison 2019. An diese Erfolge kann er nach seinem Wechsel von Ducati zu Honda in diesem Jahr nicht anknüpfen, nach zwölf Rennen hat der Spanier aber 19 Punkte mehr auf dem Konto als sein erfahrener Teamkollege Leon Haslam (37) und liegt als Siebter der Gesamtwertung vier Plätze vor dem Engländer.

«Über die Renndistanz bin ich klar vor Leon», sagte Bautista im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Letztlich haben wir aber beide die gleichen Schwierigkeiten, er verlangt nach den gleichen Änderungen wie ich. Leon ist über einige Runden sehr schnell, daran besteht kein Zweifel. Die erste Referenz für einen Rennfahrer ist immer der Teamkollege. Letztlich ist meine Referenz aber der Führende – und von dem sind wir weit entfernt. Also müssen wir uns mehr verbessern.»

Bautista weiß, dass er für die Saison 2020 keine Wunder zu erwarten hat und arbeitet bereits für 2021. Im Gegensatz zu Haslam hat der 35-Jährige einen Zwei-Jahres-Vertrag.



Haslam unternimmt alles, um auch nächste Saison Mitglied im Team HRC zu sein. «Ich warte auf die Entscheidung von Honda», betonte er. «Ich bin sehr glücklich im Team, wir waren in jedem Test schnell und das Entwicklungsprogramm läuft sehr positiv. Die Entscheidung liegt bei Honda, ich würde gerne mit ihnen weitermachen.»