Scott Redding: «Habe mich die ganze Zeit gestresst»

Der Superbike-WM-Zweite Scott Redding ist überzeugt, dass er in Aragon nicht so schlecht dasteht, wie Platz 8 am Freitag vermuten lässt. «Ich kam nie in einen Rhythmus», ärgerte sich der Ducati-Fahrer.

Die Top-13 blieben in der kombinierten Zeitenliste der zwei freien Trainings am Freitag innerhalb 0,907 sec. Scott Redding verlor als Achter in Aragon eine knappe halbe Sekunde auf seinen Aruba-Ducati-Teamkollegen Chaz Davies an der Spitze.



«Manchmal habe ich mich zu sehr angestrengt, manchmal lag es ein bisschen am Motorrad», grübelte der zweifache Saisonsieger. «Hauptsache ist, dass wir uns über den Tag verbessert haben. Wir haben vom Test hier einiges Wissen mitgenommen, ich bin aber schlechter gestartet, als ich dachte. Die Streckenbedingungen waren für alle schwierig, während des Tests konnte man die Rundenzeiten leichter beibehalten.»

Chaz Davies hat in Aragon bereits sieben Rennen gewonnen, zwei auf BMW und fünf mit dem Ducati-Twin. Hast du dir seine Daten angesehen? «Während des Tests war ich immer schneller als er, ich musste ihn nicht berücksichtigen», meinte Redding. «Jetzt muss ich mir seine Daten anschauen, um zu sehen, wo ich mich verbessern kann. Es lag mehr an mir, ich fühlte mich am Morgen nicht so gut, ich kam nicht in Fahrt. Und ich brauche mehr Grip am Hinterrad. Es dreht dauernd durch und ich komme nicht vorwärts. Deshalb überfahre ich das Motorrad, nur so komme ich auf eine einigermaßen Rundenzeit.»

«Ich begann mit einer Shit-Pace und hing dann in dieser fest», ärgerte sich der Britische Meister. «Andere Fahrer kamen aus der Boxengasse oder hielten mich auf – ich kam nie in einen Rhythmus. Kurz vor Schluss sagte ich meinen Jungs, dass sie mir einen Satz neue Reifen geben sollen, damit mal was vorwärts geht. Positiv ist, dass die meisten ihre Zeit vom Morgen nicht verbessern konnten, mir hingegen gelang ein großer Schritt. Ich habe mich die ganze Zeit gestresst, weil ich dachte, dass ich zu weit weg bin. Das war ich aber gar nicht. Das ist mein erstes Superbike-Rennen hier, das bedeutet, dass ich ständig dazu lerne.»

Ergebnisse Superbike-WM Aragon FP1/FP2: