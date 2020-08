Aragon, FP1: Ducati überragend – Honda und BMW stark

Die Ducati-Piloten Chaz Davies und Michael Rinaldi sorgten im ersten freien Training der Superbike-WM im MotorLand Aragon am Freitagmorgen für die besten Zeiten. Fünf Hersteller schafften es in die Top-6!

Am 13. und 14. August waren die Werksteams von Kawasaki, Ducati, Yamaha und Honda bei Tests im MotorLand Aragon und bereiteten sich auf den Doppel-Event an diesem sowie dem nächsten Wochenende vor. Außerdem dabei: Die Privatiers Max Scheib (Orelac Kawasaki), Roman Ramos (Outdo Pedercini Kawasaki) und Sylvain Barrier (Brixx Ducati).



Als einziges Werksteam fehlte BMW, was von deren Piloten Tom Sykes und Eugene Laverty heftig kritisiert wurde. Die Konkurrenz schmunzelte. «Wenn es BMW wirklich an die Spitze schaffen will, dann können sie nicht auf so einen Test verzichten, wenn alle anderen fahren», lästerte ein Ducati-Pilot. «In Misano waren sie auch schon nicht dabei. Dafür fuhren sie auf dem Lausitzring, der null Relevanz hat.»

Bei den Tests hatte Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes mit einem Qualifyer in 1:49,807 min für die Bestzeit gesorgt.



Zum Vergleich:



Schnellste Rennrunde: Alvaro Bautista (2019), Ducati: 1:49,755 min



Pole-Rekord: Alvaro Bautista (2019), Ducati, 1:49,049 min

In FP1 am Freitagmorgen kamen die Piloten bei angenehmen 25 Grad Celsius, am Donnerstag hatte es noch 37 Grad im Schatten, schnell auf guten Zeiten. Für die erste belastbare Bestzeit sorgte Ducati-Werksfahrer Chaz Davies. Seine nach sieben Minuten gefahrenen 1:50,543 min blieben bis zum Schluss der 50-minütigen Session der Bestwert.

Zur gleichen Zeit brachte Tom Sykes seine blau rauchende BMW an die Box zurück und Scott Redding (Ducati) legte einen Zwischenstopp auf der Toilette ein.

Nach 35 Minuten hatte Bautista mit seiner Honda einen Ausrutscher, die Triple-R bekam aber nur Kratzer ab. Kurz vor Schluss musste der Spanier sein Bike mit Motorschaden abstellen.

Bautista wurde trotzdem Vierter, nur Davies, dessen Ducati-Kollege Michael Rinaldi und Weltmeister Rea waren schneller.

Sykes brachte seine BMW nach einer Reparaturpause auf Platz 5, schnellster Yamaha-Fahrer war Privatier Loris Baz als Sechster. Der WM-Zweite Redding (Aruba.it Ducati) wurde nur Elfter, der WM-Dritte Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) 13.

Christophe Ponsson strandete mit der einzigen Aprilia auf Rang 21.

Ergebnisse Superbike-WM Aragon FP1:

1. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:50,543 min

2. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,058 sec

3. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,193

4. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,222

5. Tom Sykes (GB), BMW, +0,383

6. Loris Baz (F), Yamaha, +0,436

7. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,517

8. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,541

9. Leon Haslam (GB), Honda, +0,648

10. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +0,861

11. Scott Redding (GB), Ducati, +0,896

12. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +0,907

13. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,973

14. Federico Caricasulo (I), Yamaha, +1,444

15. Xavi Fores (E), Kawasaki, +1,470

16. Eugene Laverty (IRL), BMW, +1,508

17. Marco Melandri (I), Ducati, +1,590

18. Roman Ramos (E), Kawasaki, +1,987

19. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,237

20. Leandro Mercado (RA), Ducati, +2,452

21. Christophe Ponsson (F), Aprilia, +2,742

22. Takumi Takahashi, Honda, +3,460

23. Lorenzo Gabellini (I), Honda, +6,265