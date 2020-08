Aragón, FP2: Lahme Zeiten – Katastrophe für Bautista

Im zweiten Training der Superbike-WM 2020 in Aragón konnten nur wenige Piloten ihre Rundenzeiten verbessern, es blieb bei der Bestzeit für Ducati-Ass Chaz Davies. Honda-Star Alvaro Bautista fuhr keine einzige Runde.

Das zweite Training war erst fünf Minuten gelaufen, als Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu mit einer persönlichen Verbesserung um 0,5 sec im Vergleich zum Vormittag glänzte – damit war der 24-Jährige aber immer noch 0,5 sec langsamer als Aragon-Spezialist Chaz Davies (Ducati), der am Vormittag in 1:50,543 min die schnellste Rundenzeit vorlegte.



Schnelle Rundenzeiten waren am wärmeren Nachmittag Mangelware. Auch nach 20 Minuten gab es auf den Top-6-Positionen der kombinierten Zeitenliste keine Änderung. Schnellster im zweiten Training war zu diesem Zeitpunkt Alex Lowes (Kawasaki) in 1:51,001 min, der beim Aragón-Test mit einem Qualifyer in 1:49,807 min für die Bestzeit sorgte.



Zum Vergleich:

Schnellste Rennrunde: Alvaro Bautista (2019), Ducati: 1:49,755 min

Pole-Rekord: Alvaro Bautista (2019), Ducati, 1:49,049 min

Bei Halbzeit nahm Scott Redding eine schnelle in Runde in Angriff, verpasste aber in der Haarnadelkurve den Bremspunkt und musste den Versuch abbrechen. Der Ducati-Pilot kam frustriert zurück an die Box. Wenig später stürzte Aprilia-Pilot Chris Ponson harmlos.



Erst in den letzten zehn Minuten gingen die Superbike-Stars auf Zeitenjagd, bei insgesamt wärmeren Temperaturen blieben die Zeiten vom Vormittag aber unangetastet. Den Anfang machte Lowes, der jedoch im dritten Sektor stürzte. Die Kawasaki überschlug sich, für den 29-Jährigen war die Session beendet.



Auf den letzten Drücker brannte Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:50,865 min als einziger im FP2 eine Zeit unter 1:51 min in den Asphalt. Lowes wurde trotz Sturz Zweiter. Als bester Ducati-Pilot reihte sich Redding auf Platz 3 ein. Die beste Yamaha stellte Razgatlioglu auf Platz 4.



Ein Desaster war das zweite Training für Honda-Ass Álvaro Bautista, der nach Motorschaden am Vormittag im zweiten Training keine einzige gezeitete Runde zu Stande bracht. Als Siebter stürzte Honda-Teamkollege Leon Haslam.



BMW hat in Aragón die erwarteten Schwierigkeiten: Aushängeschild Tom Sykes wurde im zweiten Training nur Achter.

In der kombinierten Zeitenliste blieb es bei der Tagesbestzeit für Chaz Davies (Ducati) vor Markenkollegen Michael Rinaldi (Go Eleven) und Jonathan Rea (Kawasaki).



Einen soliden Job als Ersatz für den verletzten Sandro Cortese machte Roman Ramos, der die Pedercini Kawasaki zwar nur auf Platz 18 stellte, aber keinen Fehler machte und sich stetig verbesserte.

Ergebnisse Superbike-WM Aragon FP1/FP2: