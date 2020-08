Leck an Tom Sykes’ BMW: Bautista mit Öl eingesaut

Die BMW-Piloten Tom Sykes und Eugene Laverty sind in der Superbike-WM 2020 schon so oft mit technischen Gebrechen ausgefallen, dass wir sie bald nicht mehr zählen können. Null Punkte im ersten Aragon-Rennen.

Dass BMW nach dem ersten Renntag im MotorLand Aragon ohne zählbares Ergebnis dasteht, liegt weder am Speed der S1000RR noch am Können der Fahrer.



Tom Sykes hatte das Zeug, um auf Pole-Position zu fahren. Doch einer seiner seltenen Stürze machte alle Hoffnungen zunichte. Mit Rennreifen war er zuvor nur die 14. Zeit gefahren, das bedeutete für den Engländer die fünfte Startreihe.

«Sobald wir einen Qualifyer montieren, lässt sich die BMW so einfach fahren und ist ein wahrer Genuss», erzählte Sykes SPEEDWEEK.com. «Dann macht das Bike, was ich von einer Rennmaschine erwarte. Ich machte nichts Dummes, dann hatte ich aber einen Tick zu viel Schräglage und kam über die Kante des Vorderreifens. Das war mein Fehler und ist enttäuschend. Normalerweise verstehe ich sehr gut wo die Grenze ist, dieses Mal ging ich darüber und habe mir für das Rennen selbst viel Arbeit eingebrockt. Ich muss meinen Jungs ein großes Lob aussprechen. Wir waren nicht bei dem zweitägigen Test in Aragon und haben außerdem Streckenzeit am Freitagmorgen verloren, weil wir ein technisches Problem hatten. Trotzdem haben wir schnell ein gutes Set-up hinbekommen, wobei meine Erfahrung geholfen hat. Im Qualifying war ich auf einer potenziellen Pole-Position-Runde.»

Dem Weltmeister von 2013 (auf Kawasaki) gelang ein guter Start, in der ersten Runde überholte er drei Gegner und war Elfter. In der vierten Runde versprühte seine S1000RR wie schon am Freitag Öl, weil es ein Leck am Motor gab. Eine Runde später fiel Sykes aus.

«Ich war am ganzen Oberkörper mit seinem Öl eingesaut», bemerkte Honda-Star Alvaro Bautista, der hinter Sykes fuhr.

Der 34-fache Laufsieger wurde erneut von technischen Problemen gebremst, die es so in einem Werksteam nicht geben darf. Vor allem nicht im zweiten Jahr mit einem neuen Motorrad.

«Was bei uns vorgeht, kann jeder live auf der Strecke mitverfolgen», umschiffte Sykes zu harsche Kritik an seinem Arbeitgeber. «Als wir über den Vertrag für 2021 verhandelt haben, sprachen wir auch über diese Dinge. Aber du hast es gesehen, es ist passiert. Ich bin für diese Dinge nicht verantwortlich, ich bin nur hier, um das Motorrad zu fahren. Ganz sicher macht das unsere Rennwochenenden sowie unsere Platzierung in der Weltmeisterschaft deutlich komplizierter.»

Teamkollege Eugene Laverty kam zwar ins Ziel, ging mit fast einer Minute Rückstand auf Sieger Scott Redding (Aruba.it Ducati) als 16. aber ebenfalls leer aus.

Ergebnis Superbike-WM 2020 Aragón/1, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 33:23,739 min 2. Chaz Davies Ducati + 0,304 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 2,123 4. Michael Rinaldi Ducati + 7,453 5. Michael Vandermark Yamaha + 8,365 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 18,851 7. Loris Baz Yamaha + 20,226 8. Xavi Fores Kawasaki + 26,971 9. Federico Caricasulo Yamaha + 27,054 10. Leon Haslam Honda + 29,283 11. Leandro Mercado Ducati + 30,270 12. Sylvain Barrier Ducati + 40,070 13. Román Ramos Kawasaki + 42,267 14. Marco Melandri Ducati + 54,075 15. Takumi Takahashi Honda + 57,737 16. Eugene Laverty BMW + 59,805 17. Lorenzo Gabellini Honda + 1:22,202 min RT Maximilian Scheib Kawasaki RT Alvaro Bautista Honda RT Garrett Gerloff Yamaha RT Alex Lowes Kawasaki RT Tom Sykes BMW RT Christophe Ponsson Aprilia