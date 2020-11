GRT Yamaha mit Kohta Nozane (25) ein Geheimtipp?

In einer Woche gibt Kohta Nozane beim Jerez-Test sein Debüt auf der GRT Yamaha im Trimm der Superbike-WM. In seiner Heimat war der 25-jährige Japaner zuletzt ohne Konkurrenz.

Das italienische Team Giansanti Racing (GRT) wurde von Yamaha in der Superbike-WM 2019 zur Förderung junger Talente platziert. 2021 wird Garrett Gerloff seine zweite Saison in der Weltmeisterschaft absolvieren, mit Kohta Nozane bekommt der US-Amerikaner einen neuen Teamkollegen. Beide sind 25 Jahre alt.

Nozane ist hierzulande eher unbekannt, kommt jedoch mit großen Vorschusslorbeeren in die Weltmeisterschaft. Im Yamaha Factory Team gewann er die japanische Superbike-Serie überlegen.



Aus acht Rennen holte Nozane sieben Siege, einen weiteren Podestplatz und sechs Pile-Position. Mit 204 Punkte distanzierte er den zweitplatzierten Ryuichi Kiyonari um deutliche 59 Punkte.

Beim Jerez-Test in der nächsten Woche trifft Nozane erstmals auf das GRT Yamaha Team und die R1 im Superbike-Trimm. Außerdem sind Rennstrecke und die Pirelli-Reifen für den 25-Jährigen neu – in Japan fuhr er Bridgestone. Noch lässt sich nicht vorhersagen, wie schnell sich Nozane auf das neue Umfeld gewöhnen wird. Aber Yamaha hält große Stücke auf Nozane.



«Ich gehe davon aus, dass er in der Superbike-WM die weltbesten Piloten herausfordern wird», ist sein Teammanager Wataru Yoshikawa überzeugt. «Er hat die Chance genutzt und wurde Champion japanischen Superbike Meisterschaft. Ich weiß, dass er sich zu einem noch stärkeren Fahrer entwickeln wird.»