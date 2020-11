Bei Superbike-Star Jonathan Rea wurde eingebrochen

Dass beim sechsfachen Superbike-Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) etwas zu holen ist, wussten diese Einbrecher ganz genau. Allein im Gartenhaus machten sie fette Beute.

Jonathan Rea hat es in seiner Karriere zu etwas mehr als bescheidenen Reichtum gebracht. Auch wenn der Lebensstandard des 33-Jährigen über dem Durchschnitt liegt, ist er erstaunlich bodenständig geblieben und führt kein Jetset-Leben.

Aber der Nordire sorgte dafür auch unter Einsatz großen persönlichen Risikos für Kawasaki und seine Sponsoren für beeindruckende Erfolge: Sechs Fahrer- und Hersteller-Weltmeisterschaften seit 2015 in Serie, in nahezu jedem Rennen der Superbike-WM sind seine Unterstützer auf dem Podium sichtbar.



Nun wurde der Kawasaki-Star Opfer von Einbrechern. Wie Rea in sozialen Medien bekannt gab, brachen sie einen Geräteschuppen im Garten auf und bedienten sich: Zwei Motocross-Kawasaki, mit denen der 99-fache Laufsieger regelmäßig trainiert, und ein Motorrad seiner Söhne Jake und Tyler wurden entwendet. Außerdem ließen die Diebe einen Strom-Generator und eine Kettensäge mitgehen.

Rea lebt mit seiner Familie im beschaulichen Dorf Templepatrick, etwa 15 km entfernt von Belfast.