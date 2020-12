SBK-Rookie Andrea Locatelli erwartet viel von sich 16.12.2020 - 14:09 Von Kay Hettich

Superbike-WM © Gold & Goose Andrea Locatelli

Neben Top-Pilot Toprak Razgatlioglu kann sich Andrea Locatelli in der Superbike-WM 2021 im Yamaha-Werksteam in Ruhe entfalten. Der Rookie will aber selbst schnellstmöglich aufs Podium fahren.