James Toseland mistet aus – für einen guten Zweck

Superbike-Legende James Toseland engagiert sich in der Weihnachtszeit für wohltätige Zwecke und versteigert Requisiten seiner aktiven Karriere. Eine Lederkombi ist besonders für Fans aus Deutschland interessant.

James Toseland ist einer der erfolgreichsten Briten in der Superbike-WM. Mit Ducati (2004) und Honda (2007) gewann er zwei Titel, fuhr insgesamt 16 Laufsiege und stand in 61 Rennen auf dem Podium. Doch im September 2011 musste er mit 31 Jahren viel zu früh seinen Rücktritt als Rennfahrer erklären. Grund war eine Handverletzung, die er sich im Frühjahr derselben Saison in Aragón zugezogen hatte. Noch heute kann er die rechte Hand kaum nach links und rechts bewegen, trotzdem spielt er nach wie vor ausgezeichnet auf dem Klavier.

Der Stern des talentierten Toselands ging 2003 auf, als er im Team HM Plant Ducati in Oschersleben seinen ersten Sieg erreichte. Die Saison beendete er seinerzeit als WM-Dritter. Die Lederkombi, die der heute 40-Jährige bei seinem Debütsieg in Deutschland trug, versteigert Toseland aktuell auf einem Internet-Auktionshaus.



Der Erlös geht an die Krebsstation eines Kinderkrankenhauses. «Ich spende einige meiner Rennleder, um das dringend benötigte Geld für eine Kinder-Krebsstation zu sammeln. Den Anfang machen eine Kombi aus der MotoGP 2008 und eine, die ich bei meinem ersten Superbike-Sieg in Deutschland trug», erklärte JT, der die Requisiten signieren wird.

Bei den zwei Lederkombis soll es nicht bleiben: In einem Video zeigte Toseland einen ganzen Berg davon, die er für den guten Zweck anbieten wird.