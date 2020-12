BBC-Skandal: Nur ein Trostpreis für Jonathan Rea

Dass Jonathan Rea für seinen sechsten Superbike-Titel von der BBC nicht für die Wahl zum Sportler des Jahres nominiert wurde, sorgte für Empörung. Die Nordirland-Abteilung der Sendeanstalt bemühte sich um Entschädigung.

Jonathan Rea ist bodenständig genug, um sich nicht zur Nichtnominierung für die alljährliche BBC-Wahl des besten Sportlers zu äußern – das übernahmen andere prominente Sportler und auch Politiker. Schnell wurde die Diskriminierung von Nordirland durch die staatliche Rundfunkanstalt mit Sitz in London zum Thema.



Die BBC ist untergliedert in zum Teil eigenständige Abteilungen der Länder: In Wales, Schottland, England und auch Nordirland werden eigene Ehrungen von Sportlern durchgeführt.

Für die Abteilung BBC Sport NI war die Entscheidung klar: Jonathan Rea ist ihr Sportler des Jahres 2020!



«Es ist eine große Ehre, diese Auszeichnung von BBC Sport NI zu gewinnen», sagte der 33-Jährige. «In einem für den Sport schwierigen Jahr war es ein Segen, dass wir unsere Meisterschaft zu beenden bringen konnten. Eine weitere Weltmeisterschaft nach Nordirland zu holen, macht mich sehr stolz. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um allen in Nordirland für die Unterstützung und BBC Sport NI für diese Auszeichnung zu danken.»

Hinter vorgehaltener Hand sprach Rea laut der Tageszeitung BelfastTelegraph jedoch auch von einer gewissen Enttäuschung, für den prestigeträchtigen Hauptpreis nicht nominiert worden zu sein.