Superbike-Kalender 2021: Was klar ist, was wackelt

Die SBK-WM 2021 wird aus den bekannten drei Rennserien bestehen, neu hinzu kommt der Yamaha R3 bLU cRU European Cup. Wann welche Serie dabei sein wird und was sonst noch zu beachten ist.

Wegen der Unsicherheiten, welche Einschränkungen die Behörden wegen der Corona-Pandemie im neuen Jahr verhängen, kann sich der Kalender der SBK-WM 2021 noch verändern. In den aktuellen Planungen von Veranstalter Dorna sind bis zu 13 Meetings vorgesehen.

Für elf Rennwochenenden sind Termine fixiert. Phillip Island soll am Saisonende stattfinden. Logistisch sinnvoll und am wahrscheinlichsten ist ein Datum in der vierwöchigen Pause zwischen den Meetings in Argentinien und Indonesien. Ein Saisonfinale auf der neuen Piste auf der Insel Lombok wäre zudem reizvoll, so wie es 2020 in Estoril der Fall war.



Für den noch nicht vergebenen Event haben Oschersleben, Bahrain, Kuwait und RussIand Chancen. Die Hoffnung, dass wir ein Meeting in Deutschland erleben werden, dämpfte Oschersleben-Geschäftsführer Ralph Bohnhorst mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 20 Prozent.



Übrigens: Es bestehen drei Terminkonflikte mit dem MotoGP-Kalender. In Barcelona findet zeitgleich der Misano-GP, statt. Wenn die seriennahe-Weltmeisterschaft in Portimão gastiert, fährt die MotoGP-WM auf dem Twin Ring Motegi. Das Superbike-Debüt in Indonesien kollidiert mit dem Barcelona-GP.

Die Superbike-WM 2021 wird von den beiden Supersport-Serien flankiert, wobei in Donington Park beide Weltmeisterschaft fehlen, dafür aber ein Meeting des neuen ‹Yamaha R3 bLU cRU European Cup›, kurz R3-Cup, stattfindet. Seitens der Dorna wird wegen des Brexits ein erhöhter Aufwand hinsichtlich Verzollung befürchtet. Weniger Serien bedeuten weniger Probleme.



Bei den Überseerennen wird wie üblich nur die 600er-WM dabei sein.



Weil der R3-Cup bei sechs Meetings in den Zeitplan integriert werden muss, deutete die Dorna bereits Anpassungen bei den Supersport-Serien an. Die möglichen Stellschrauben sind die Streichung der zweiten Rennen sowie, im Fall der 300er-WM, die Reduzierung des Teilnehmerfelds, um die freien Trainings und das Qualifying nicht in zwei Gruppen austragen zu müssen.



Für den R3-Cup sind am Freitag ein 30-minütiges freies Training sowie die Superpole vorgesehen, am Samstag werden jeweils zwei Rennen über zehn Runden ausgetragen. Sonntag ist für die jüngsten Nachwuchspiloten Rückreisetag.