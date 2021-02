Superbike-WM 2021: So viele Rookies gab es selten

Bisher sind 24 Fahrer in 15 Teams für die Superbike-WM 2021 bestätigt. Fünf Teilnehmer haben noch nie ein SBK-Rennen in der seriennahen Weltmeisterschaft bestritten.

In der am Dienstag veröffentlichte Teilnehmerliste für die Superbike 2021 gab nur zwei Fragezeichen: Wer fährt bei MIE Honda und findet Ten Kate Yamaha das nötige Budget von 1,5 bis 1,8 Millionen Euro für ein siegfähiges Ein-Mann-Team?



Bei der Durchsicht der bestätigten Teilnehmer fällt auf, dass es kommende Saison viele Neulinge geben wird. Gleich neun von 24 Piloten fahren 2021 ihre erste volle SBK-Saison. Während vier von ihnen zumindest einen Einsatz als Ersatz oder mit einer Wildcard hinter sich haben, sind fünf Piloten absolute Rookies.

Tito Rabat, Barni Ducati

Tito Rabat, der eigentlich Esteve heißt, ist der prominenteste Neuzugang in der Superbike-WM 2021. Auch wenn der Spanier jeweils fünf Jahre in der MotoGP, Moto2 und 125er-WM auf dem Buckel hat, ist er mit 31 Jahren noch einmal Rookie. Karrierehighlight von Rabat ist der Gewinn der Moto2 im Jahr 2014.



Sein Superbike-Debüt gibt Rabat im Barni-Team und wird eine konkurrenzfähige Panigale V4R fahren, die laut Teamchef Marco Barnabo zu 99 Prozent mit den Werksmotorrädern identisch ist.



Rabat stammt aus einer wohlhabenden Familie und gilt als fleißiger Arbeiter. Auf sein SBK-Debüt bereitet er sich mit sich akribisch mit Trainings mit einer Panigale V4S vor.

Isaac Vinales, Orelac VerdNatura Kawasaki

Ein weiterer Superbike-Rookie aus Spanien ist Isaac Vinales, der Cousin von MotoGP-Star Maverick Vinales. Der 27-Jährige begann seine internationale Karriere 2010 in der 125-ccm-WM. In der Moto3 durchaus konkurrenzfähig (vier Podestplätze) konnte sich Vinales in der Moto2 aber nicht durchsetzen und wechselte 2019 in die Supersport-WM.



Im Team Kallio Yamaha erreichte Vinales die WM-Ränge sieben und acht; fünf Mal stand der Spanier auf dem Podium. Sein Aufstieg in die Superbike-WM mit Orelac VerdNatura Kawasaki kam überraschend.

Andrea Locatelli, Pata Yamaha

Einen ähnlichen Werdegang wie Vinales hatte Andrea Locatelli, der bei seinem Wechsel in die Supersport-WM 2020 aber dominierte wie nie ein Pilot zuvor. Mit zwölf Siegen aus 15 Rennen deklassierte der 24-Jährige die Konkurrenz.



Yamaha beförderte den Italiener direkt ins Pata Yamaha-Werksteam an die Seite von Toprak Razgatlioglu. Bei Wintertests überzeugte Locatelli mit schnellen Rundenzeiten und gilt für die Superbike-WM 2021 als Geheimtipp.

Axel Bassani, Motocorsa Ducati

Mit 21 Jahren ist Axel Bassani der jüngste Rookie in der Superbike-WM 2021. Sein Debüt im Paddock der seriennahen Meisterschaft gab der Italiener 2015 in der abgeschafften Superstock-600. 2016 und 2017 fuhr er mit bescheidenen Erfolg die Supersport-WM bzw. Moto2, um anschließend zwei Jahre in der italienischen Superbike-Meisterschaft zu verbringen. Dort hatte Bassani Top-5-Potenzial und erreichte drei Podestplätze.



2020 kehrte Bassani in die Weltmeisterschaft zurück und beendete die Supersport-WM mit MotoxRacing Yamaha auf Platz 17. Sein Aufstieg in die Superbike-WM mit Motocorsa Ducati ist insbesondere für das Team ein Risiko.

Kohta Nozane, GRT Yamaha

Mit Kohta Nozane wechselt einer der stärksten Japaner in die Superbike-WM. Der 25-Jährige gewann die japanische SBK-Serie 2020 mit sieben Siegen und acht Podestplätzen – aus acht Rennen.



Beim Jerez-Test im November 2020 traf Nozane erstmals auf das GRT Yamaha Team und die R1 im Superbike-Trimm. Alle Rennstrecken im Superbike-Kalender 2021 und die Pirelli-Reifen sind für den Japaner neu – in Japan fuhr er Bridgestone. Noch lässt sich nicht vorhersagen, wie schnell sich Nozane auf das neue Umfeld gewöhnen wird. Aber Yamaha hält große Stücke auf Nozane.