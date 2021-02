SBK-WM 2021: Die Verlierer des Transferkarussells

Zehn Stammfahrer der Superbike-WM 2020 haben für kommende Saison keinen Platz gefunden, wechselten in andere Rennserien oder erklärten den Rücktritt. Drei von ihnen machen sich noch Hoffnungen.

Seit heute stehen die Teams und Fahrer für die Superbike-WM 2021 offiziell fest. Damit ist auch klar, wer im Transferkarussell den Kürzeren gezogen hat. Zehn von 21 Stammfahrern der letzten Saison sind noch nicht oder nicht untergekommen, wir erklären, wo sie gelandet sind.



Prominentester Arbeitsloser ist der zweifache Weltmeister Sandro Cortese, 2020 bei Pedercini Kawasaki unter Vertrag. Ihm bietet sich in der Superbike-WM nur noch die Option Ten Kate Yamaha – falls die Niederländer das fehlende Budget vor dem Saisonstart Ende April in Assen doch noch auftreiben. Gelingt das nicht, kann sich der Schwabe vorstellen, dem Rennsport als Experte beim Fernsehen oder als Instruktor bei Track-Days verbunden zu bleiben.

Takumi Takahashi und Leandro Mercado dürfen sich noch Hoffnungen auf die beiden letzten unbesetzten Plätze bei MIE Honda machen.



Seine Karriere beendet hat nach langer Verletzungspause Leon Camier, der letztes Jahr für Barni Ducati hätte fahren sollen, aber nur einen Test absolvierte. Bei diesem verletzte er sich im November 2019 erneut und kam nie wieder zurück. Dieses Jahr arbeitet der Engländer als Manager für das Honda-Werksteam.

Sylvain Barrier (Brixx Ducati) wechselt in die Endurance-WM zu ERC Ducati, sein französischer Landsmann Loris Baz von Ten Kate Yamaha zu Ducati New York in die US-Meisterschaft MotoAmerica.



Federico Caricasulo (GRT Yamaha) kehrt in die Supersport-Klasse zurück, in welcher er 2019 bereits Vizeweltmeister war. Bei GMT94 Yamaha hat er feinstes Material und gehört zu den Titelanwärtern.

Xavi Fores (Puccetti Kawasaki) hat in die Britische Meisterschaft zu FHO BMW gewechselt und wird für die Bayern auch im Werksteam die Endurance-WM bestreiten.



Lorenzo Gabellini (MIE Althea Honda) kehrt in die Italienische Meisterschaft zurück und der Chilene Maximilian Scheib fährt für BMW in der Spanischen Meisterschaft.

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Team HRC:

Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)



MIE Racing Honda Team:

Takahashi? Mercado? Granado?



BMW Motorrad WorldSBK Team:

Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo MGM BMW:

Jonas Folger (D)



RC Squadra Corse BMW:

Eugene Laverty (IRL)



Pata Yamaha WorldSBK Team:

Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha WorldSBK Team:

Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)



Gil Motor Sport Yamaha:

Christophe Ponsson (F)



Kawasaki Racing Team WorldSBK:

Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti Racing:

Lucas Mahias (F)



Orelac Racing VerdNatura Kawasaki:

Isaac Vinales (E)



Team Pedercini Racing Kawasaki:

Loris Cresson (B), Samuele Cavalieri (I)



Aruba.it Racing Ducati:

Scott Redding (GB), Michael Ruben Rinaldi (I)



Team GoEleven Ducati:

Chaz Davies (GB)



Motocorsa Racing Ducati:

Axel Bassani (I)



Barni Racing Team Ducati:

Tito Rabat (E)