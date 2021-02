Oli Bayliss: Phillip Island abgesagt, kein SBK-Debüt

Statt traditionell in Australien beginnt die Superbike-WM 2021 erst im April in Assen. Nach Verschiebung des Meetings der australischen Serie auf Phillip Island muss auch Oli Bayliss länger auf sein SBK-Debüt warten.

Ein wenig paradox wirkte es schon, dass zwar die australische Superbike-Serie (ASBK) ihren Saisonauftakt im Februar auf Phillip Island durchführen sollte, nicht aber die Superbike-WM. Grund hierfür war aber nicht die Corona-Pandemie, sondern die von den Behörden verhängten Reisebeschränkungen und Quarantäne-Regelungen. Nach aktuellem Stand ist das erste Rennwochenende der Weltmeisterschaft am 23./24. April in Assen.

Dass die Dorna als Promoter der Superbike-WM bei der Gestaltung des Kalenders für 2021 richtig gehandelt hat, wird spätestens jetzt offensichtlich: Der Bundesstaat Victoria, in dem Phillip Island liegt, beschränkte zur Eindämmung der Covid-19-Seuche die Ein- und Ausreise in diesen Teil des Landes.



Obwohl diese Sanktion nur für zunächst fünf Tage beschlossen wurde, sah die ASBK keine Alternative zur Absage der Veranstaltung, zumal auch Zuschauer betroffen sind. Gekaufte Tickets werden rückerstattet.

Somit wird Oli Bayliss am kommenden Wochenende nicht sein Renndebüt in der Superbike-Kategorie geben. Der erst 17-jährige Sohn des dreifachen Weltmeisters Troy Bayliss (51) wird eine Ducati Panigale V4R pilotieren.



Saisonauftakt der ASBK 2021 ist nun das Meeting auf dem Winton Motor Raceway am 13./14. März – auch diese Rennstrecke liegt im Bundesstaat Vicatoria.