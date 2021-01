Oli Bayliss: Starker Superbike-Test mit Ducati V4R

Der dreifache Weltmeister Troy Bayliss entwickelt seinen Sohn Oli konsequent in Richtung einer Superbike-Karriere. Beim ASBK-Test auf Phillip Island machte der Teenager auf der Ducati Panigale V4R eine gute Figur.

Die Karriere von Oli Bayliss entwickelte sich in den vergangenen Jahren im Sausewind. 2018 noch auf einer Kawasaki Ninja 400, fuhr der 17-Jährige ein Jahr später eine Yamaha R6, um in der Saison 2021 in der australischen Superbike-Meisterschaft auf einer Ducati Panigale V4R zu debütieren.



Das alles mit Ansage: Olis Vater Troy Bayliss förderte seinen Sprössling konsequent in diese Richtung und es wird niemanden wundern, wenn der Familienname des dreifachen Weltmeister bald auch wieder in der Superbike-WM in Erscheinung treten wird.

2020 fuhr Oli im Rahmen privater Trainings bereits sein neues Arbeitsgerät, nun kam es auf Phillip Island zum ersten Vergleich mit seinen zukünftigen Gegnern.



Naturgemäß fuhr Bayliss bei seinem ersten richtigen Superbike-Test nicht die schnellste Rundenzeit. In 1:33,9 min war der junge Australier aber nicht einmal eine Sekunde von der Bestzeit entfernt!



Bayliss zeigte sich auch unbeeindruckt, als er mit über 200 km/h mit einer auf der Piste stehenden Hühnergans kollidierte. Während der Ducati-Pilot sitzen blieb und den Zwischenfall heil überstand, konnte man selbiges von dem Federtier nicht behaupten.

«Jetzt kann sagen, dass es ein sehr guter Test für DesmoSport Ducati und mich auf Phillip Island war», sagte Bayliss auf seiner Facebook-Seite. «Am ersten Tag haben wir viele Punkte auf unserer Liste erledigt. Dass ich den ganzen Tag fahren konnte, half mir bei der Gewöhnung an die V4R. Am zweiten Tag hat es leider geregnet und wir kamen weniger zum Fahren. Insgesamt haben wir aber an den zwei Testtagen viel gelernt.»



Der Saisonauftakt der ASBK 2021 findet bereits Mitte Februar auf Phillip Island statt.