Entwarnung: Keine Brüche bei Alex Lowes (Kawasaki)

In Italien wurde berichtet, Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes hätte sich bei einem Trainingsunfall schwer verletzt. So geht es dem 31-Jährigen wirklich.

Weil der im Januar angesetzte Wintertest in Jerez zweimal wegen schlechtem Wetter abgesagt werden musste, ist Kawasaki in diesem Jahr noch nicht auf die Rennstrecke zurückgekehrt. Um wieder in Schwung zu kommen, absolvierte Werkspilot Alex Lowes in dieser Woche Trainingseinheiten mit einem Flat-Track-Bike auf ‹Roccos Ranch› bei Barcelona. Dabei stürzte der 31-Jährige.



Verschiedene italienische Websites meldeten am Mittwoch eine schwere Schulterverletzung von Lowes; von einem Schlüsselbeinbruch und Beschädigungen der Bänder war die Rede. Es wurde sogar spekuliert, dass der Engländer operiert und drei Monate ausfallen würde.

Die Wahrheit klingt weitaus weniger dramatisch, auch wenn Kawasaki eine geringgradige Schulterverletzung bestätigt.



«Alex stürzte während seines persönlichen Wintertestprogramms mit seinem Flat-Track-Bike», sagte Lowes' Cheftechniker Marcel Duinker auf Anfrage von SPEEDWEEK.com. «Er hat nur eine kleine Zerrung. Die Ärzte empfehlen, dass er sich zwei bis drei Wochen Pause gönnen soll. Das ist kein großer Rückschlag für uns. Unsere Wintertests liefen bisher sehr gut – und wir haben noch sechs Testtage.»

Kawasaki plant zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwischen März und Anfang April jeweils zwei Testtage in Portimão, Estoril und Barcelona.