Johnny Reas Crew-Chief Pere Riba: «Das ist verrückt»

An der Seite von Rekordchampion Jonathan Rea wurde Pere Riba zum erfolgreichsten Crew-Chief in der Superbike-WM. Der Spanier erklärt, was seinen Fahrer so besonders macht.

84 seiner 99 Siege in der Superbike-WM eroberte Jonathan Rea auf Kawasaki, die 15 davor auf Honda. Immer an seiner Seite bei den Grünen ist seit 2015 Pere Riba, der selber 26 Rennen in der Superbike- und 66 in der Supersport-WM bestritt. In der 600er-Klasse schaffte es der heute 51-Jährige sogar sechsmal aufs Podium, in Valencia eroberte er 2001 auf Honda seinen einzigen Sieg.

«Vor sechs Jahren begannen wir dieses Projekt mit Johnny, seither hat ihm jeder aus seiner Crew so gut wie möglich geholfen», erzählte Riba. «Nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch abseits davon. Wir haben um ihn eine Familie erschaffen, die er mit seiner sehr menschlichen Art zu schätzen weiß. Das führt dazu, dass wir glücklich sind und die guten Momente gemeinsam genießen können. So eine Atmosphäre hilft auch, wenn man schwierige Momente durchlebt. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich diesen Mann vor sechs Jahren traf und seither mit ihm arbeiten darf. Was er kann, ist wahnsinnig. Er ist der beste Fahrer in der Geschichte der Meisterschaft, sechs Titel zu gewinnen ist verrückt. Wenn man sechs Jahre am Stück gewinnt, dann sieht das von außen einfach aus. Aber die Arbeit läuft im Hintergrund, wo jeder immer alles gibt. Johnny ist nach wie vor auf dem Höhepunkt seiner Karriere.»

So wie Pere Riba seinem Piloten Rosen streut, bekommt er diese vom Nordiren zurück. «Wir vertrauen uns», unterstrich der Crew-Chief. «Ich habe ihm gezeigt, dass ich weiß, was ich mit dem Motorrad mache. Wenn ich ihm vorab sage was passieren wird, und es kommt dann auch so, dann schafft das Vertrauen. Das funktioniert in beide Richtungen so. Wir arbeiten jetzt seit über sechs Jahren zusammen und kennen einander sehr gut. Wir vertreten auch sehr ähnliche Werte im normalen Leben, das ist ebenfalls sehr wichtig. Dass wir eine Freundschaft pflegen, hilft sehr.»

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Team HRC:

Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)



MIE Racing Honda Team:

Takahashi? Mercado?



BMW Motorrad WorldSBK Team:

Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo MGM BMW:

Jonas Folger (D)



RC Squadra Corse BMW:

Eugene Laverty (IRL)



Pata Yamaha WorldSBK Team:

Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha WorldSBK Team:

Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)



Gil Motor Sport Yamaha:

Christophe Ponsson (F)



Kawasaki Racing Team WorldSBK:

Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti Racing:

Lucas Mahias (F)



Orelac Racing VerdNatura Kawasaki:

Isaac Vinales (E)



Team Pedercini Racing Kawasaki:

Loris Cresson (B), Samuele Cavalieri (I)



Aruba.it Racing Ducati:

Scott Redding (GB), Michael Ruben Rinaldi (I)



Team GoEleven Ducati:

Chaz Davies (GB)



Motocorsa Racing Ducati:

Axel Bassani (I)



Barni Racing Team Ducati:

Tito Rabat (E)