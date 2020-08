Legende Troy Bayliss: «Oli ist bereit für Superbike»

Beim Saisonauftakt auf Phillip Island teilte sich Oli Bayliss die Strecke erstmals mit WM-Piloten. Nun debütiert der Sohn von Troy Bayliss auf einer Ducati V4R. «Er ist bereit», sagt der dreifache SBK-Weltmeister.

Oli Bayliss wurde von Vater Troy konsequent auf eine WM-Karriere vorbereitet. Schon früh fuhr der Sprössling der Superbike-Legende Dirt-Track und Motocross, 2018 beendete er die Australische Rundstrecken-Meisterschaft mit einer Kawasaki Ninja 300 hinter drei Yamaha-Piloten auf dem vierten Gesamtrang.

Seit 2019 ist Bayliss junior in die australischen Supersport-Serie unterwegs. Beim WM-Auftakt in Australien war Oli mit einer Wildcard dabei und qualifizierte sich als 18. – das Rennen verpasste er wegen eines technischen Problems an seiner Yamaha R6.



Obwohl Oli mit 16 Jahren noch viel Zeit hätte, wird er am kommenden Wochenende sein Superbike-Debüt geben. In der ‹Queensland’s Southern Downs Road Race Serie› wird der Teenager eine Ducati Panigale V4R pilotieren.



«Für mich ist es sehr bewegend zu sehen, wie Oli den Schritt in Richtung Superbike macht. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich damals zehn Jahre älter war, ist das ziemlich verrückt. Tatsache ist aber, dass er dafür bereit ist», sagte Troy Bayliss bei mcnews.com.au zum bevorstehenden Ereignis. «In den letzten 18 Monaten ist Oli geistig und körperlich sehr erwachsen geworden.»

«Das wird ein großer Moment in meiner Rennkarriere und etwas, für das ich sehr, sehr dankbar bin. Ich kann Ben und meinem Vater nicht genug dafür danken, dass sie mir diese Gelegenheit geben», meinte Oli. «Bei meinem ersten Rennwochenende mit einem Superbike werde ich mich nicht zu sehr unter Druck setzen. Ich gehe einfach auf die Strecke, habe Spaß und mache es mir auf dem Bike bequem.»



In der lokalen Rennserie tritt auch Mike Jones an, der für Oli Bayliss eine gute Referenz sein wird. Die offizielle australische Superbike Serie wird erst Mitte Oktober fortgesetzt.