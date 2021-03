Neuer Kalender 2021: SBK-Teams passen ihre Pläne an

Voraussichtlich diese Woche veröffentlicht Promoter Dorna den dritten Entwurf des SBK-Kalenders 2021. Viele Teams haben ihre Testpläne bereits vorab angepasst und umdisponiert.

Der ursprünglich als Saisonstart geplante Event auf dem TT Circuit in Assen wurde von Ende April auf Ende Juli verlegt; Stand heute soll die Weltmeisterschaft 2021 am Wochenende 7. bis 9. Mai in Estoril nahe Lissabon in Portugal beginnen.



Doch weil Portugal seit 24. Januar von den Behörden als Hochinzidenzgebiet eingestuft ist und drei Tage später auch noch zum Virusvariantengebiet erklärt wurde, glaubt kaum noch einer an einen Saisonstart in Estoril. Es wird sogar darüber gesprochen, den Event für dieses Jahr ganz zu streichen und nicht wie Assen zu verschieben.

Voraussichtlich diese Woche wird Promoter Dorna den dritten Kalenderentwurf für kommende Saison präsentieren – mit geplantem Beginn Ende Mai im MotorLand Aragon in Spanien.



Obwohl noch nicht offiziell kommuniziert, haben sich zahlreiche Teams bereits auf den sich anbahnenden, erneut verschobenen Saisonbeginn eingestellt und ihre Testpläne angepasst.

In der Woche vor Ostern werden Ende März/Anfang April alle Fahrer der drei WM-Klassen Superbike, Supersport und Supersport 300 bei den von der Dorna unterstützten Tests in Barcelona dabei sein.



«Weil die Saison voraussichtlich erst Ende Mai beginnt, haben wir nach Barcelona genügend Zeit für weitere Tests», ist bei BMW zu hören. Der bayerische Hersteller wird mit der neuen M1000RR erstmals in Katalonien mit allen vier Fahrern Tom Sykes, Michael van der Mark, Jonas Folger und Eugene Laverty ausrücken.

So sieht das auch Kawasaki-Teamchef Lucio Pedercini, der den Portimao-Test diese Woche für seine Fahrer Loris Cresson und Samuele Cavalieri abgesagt hat. «Noch steht nicht fest, wann die Meisterschaft beginnt», erzählte der Italiener. «Assen wurde verlegt, wir haben also den ganzen April für Tests. Wenn wir erst im Mai anfangen, haben wir genügend Zeit. Dann ist hoffentlich auch das Wetter besser als im Januar oder Februar in Italien.»

«Wir wollten im März in Misano mit den Wintertest beginnen, in Estoril und Barcelona weitermachen und dann nach Assen gehen», erzählte Kervin Bos SPEEDWEEK.com, der Teammanager von Ten Kate Yamaha, dieses Jahr in der Supersport-WM mit dem Schweizer Dominique Aegerter und dem Indonesier Galang Hendra Pratama dabei. «Wenn sich die Corona-Regeln nicht ändern, brauchen wir alleine 10.000 Euro für PCR-Tests, Schnelltests und spezielle Reisevorkehrungen, bevor die Saison losgeht – das ist verrückt. Deshalb denken wir darüber nach, nur in einem Land zu testen. Momentan ist es fast unmöglich, unseren ursprünglichen Testplan durchzuziehen. Wir müssten Wohnmobile mieten und alle Wege mit dem Auto zurücklegen. Wenn feststeht, dass die Saison später beginnt, dann werden wir später testen gehen, dann reicht April. Wir könnten mit Barcelona beginnen und in Spanien bleiben, das würde uns viel Geld für Corona-Tests sparen.»

Kalender der SBK-WM 2021, Stand 15. Februar:

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien