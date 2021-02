Go Eleven und Chaz Davies wollen mit Wein anstoßen

Go Eleven Ducati unternimmt den Versuch, trotz Covid-19 eine Präsentation mit Gästen durchzuführen. Das Team um Top-Pilot Chaz Davies hat in der Superbike-WM 2021 das Potenzial, die starken Werksteams herauszufordern.

Mittlerweile ist man es gewohnt, dass die meisten Veranstaltungen wegen der behördlichen Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie virtuell abgehalten werden, dies gilt auch für Team-Präsentationen wie die des MotoGP-Teams Repsol Honda am Montag dieser Woche.



Einen anderen Weg schlägt Go Eleven ein. Das neue Ducati-Team von Top-Pilot Chaz Davies wird am 18. März im Weingut ‹Cantine San Silvestro› in Novelle (Norditalien) seine Farben für die neue Saison vorstellen. Unter Einhaltung eines Hygiene-Protokolls ist eine reduzierte Gästezahl vorgesehen, die nach der Präsentation in den Genuss einer Weinprobe und eines Mittagessens kommen sollen.

Nach einigen erfolglosen Jahren etablierte sich Go Eleven 2020 mit dem jungen Michael Rinaldi unter den besten privaten Teams. Mit einem Sieg, drei Podestplätzen und sieben Top-5-Finishs wurde der Italiener bester Privatier und Go Eleven bestes Kundenteam.



Während Rinaldi von Ducati ins Aruba-Werksteam gelotst wurde, wechselte im Gegenzug der langjährige Werkspilot Chaz Davies zu Go Eleven. Für die in Cherasco in der Region Piermont ansässige Truppe ist diese Personalie mehr Stärkung als Schwächung. Der Waliser gehört zu den erfolgreichsten Superbike-Piloten der vergangenen Jahre und ist seit 2015 der härteste Gegner von Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki). Davies ist dreifacher Vizeweltmeister und 32-facher Laufsieger.



Davies wurde der Wechsel ins Kundenteam schmackhaft gemacht, indem er dort nahezu identisches Material erhalten wird. Auf seiner Ducati Panigale V4R wird prominent das Logo von IT Riese Aruba zu sehen sein.

Hinter dem Go Eleven steht der italienische Geschäftsmann Gianni Ramello, dessen Team früher als Sterilgarda Ducati bekannt und 2008 unter anderem mit Max Biaggi und Ruben Xaus erfolgreich war. Teammanager ist der ehemalige Rennfahrer Denis Sacchetti. Das italienische Team sorgte seiner Rückkehr in die Superbike-WM im Jahr 2015 mit Kawasaki zwar für regelmäßige Top-10-Ergebnisse (Highlight sind siebte Plätze in Assen 2015 und Imola 2017 durch Roman Ramos), doch die wirklich ansprechende Zielankünften in den Top-5 kehrten erst nach der Rückkehr zu Ducati und mit Rinaldi zurück.