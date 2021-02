Schon bald viertes Yamaha-Team in der Superbike-WM?

GMT94 will in die Superbike-WM aufsteigen

Mit dem Pata Yamaha-Werksteam, Giansanti Racing und Gil Motor Sport setzen drei Teams in der Superbike-WM 2021 die Yamaha R1 ein. Ein starkes Team aus der Supersport-WM arbeitet am Aufstieg.

Mit den Werkspiloten Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli bei Pata Yamaha, dem GRT-Junior-Team mit Garrett Gerloff und Kohta Nozane sowie Neueinsteiger Gil Motor Sport mit Chris Ponsson sehen wir in der diesjährigen Superbike-WM fünf Yamaha R1.



In Lauerstellung für den Einstieg in die 1000er-Kategorie liegt ein weiteres Team aus Frankreich: GMT94, das seit 2018 an der Supersport-WM teilnimmt.

GMT94 ist eines der erfolgreichsten Teams in der Geschichte der Endurance-WM; drei Weltmeister- und fünf Vizetitel hat die Truppe aus Frankreich mit Yamaha erobert.



2018 stieg GMT94 in die Supersport-WM ein und wurde schnell zu einer der besten Adressen im Fahrerlager. Aushängeschild Jules Cluzel wurde in den vergangenen beiden Saisons WM-Dritter und WM-Vierter; für 2021 wird der Titelgewinn angepeilt.

Teamchef Christophe Guyot hat bei der Dorna den Wunsch platziert, mit seinem Team in die Superbike-WM aufzusteigen.



«Wenn man an der Supersport-WM teilnimmt, will man natürlicherweise irgendwann die Superbike-Kategorie erreichen. Das ist das Ziel», sagte der 58-jährige Guyot bei WorldSBK. «Es ist das Ziel und der Traum – und wir arbeiten bereits daran. Ich kann es aber nicht selbst entscheiden, es liegt nicht in meiner Macht. Ich habe aber mit Gregorio Lavilla von der Dorna darüber gesprochen, damit er entscheiden kann.»



Die Zeiten, dass jedes interessierte Team in der Superbike-WM akzeptiert wird, sind schon lange vorbei. Hinterbänkler wie Grillini oder Toth wurden von der Dorna aus der Top-Kategorie entfernt. Ein seriöses Team wie GMT94 wäre aber sicher willkommen.

Guyot weiß: Der Gewinn der SSP-WM wäre ein überzeugendes Argument, dass das Team für höhere Aufgaben bereit ist. Mit Cluzel und dem jungen Italiener Federico Caricasulo schickt GMT94 2021 seine bisher stärkste Fahrerpaarung ins Rennen.



«Federico ist sehr motiviert und freut sich sehr darauf, mit der Nummer 94 des Teams an den Start zu gehen. Er hat das Gefühl, Teil unserer Familie zu sein und möchte diese Nummer für uns tragen», sagte der ehemalige Rennfahrer. «Auf der anderen Seite ist Jules sehr glücklich mit dieser Wahl und er ist auch sehr schnell. Ich hoffe, diese starke Fahrerpaarung führt am Ende nicht zu Problemen, aber es bedeutet, dass wir eines der besten Line-ups in dieser Saison haben.»



Übrigens: Beide Fahrer haben auch bereits Superbike-Erfahrung gesammelt.