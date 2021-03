Frau von Troy Bayliss: «Verbrenn das verdammte Bike»

Der dreifache Superbike-Weltmeister Troy Bayliss hat mit seiner Frau Kim drei Kinder großgezogen. Eine Rennfahrerkarriere wie sein Vater strebt nur der jüngste Spross an.

In einer Woche gibt Oli Bayliss auf dem Winton Motor Raceway sein Debüt in der australischen Superbike-Serie ASBK. Der erst 17-Jährige tritt in die Fußstapfen seines Vaters und wird eine Ducati Panigale V4R fahren. Bei Testfahrten hinterließ der Teenager bereits eines starken Eindruck.



«Oli begann mit 11 oder 12 Jahren. Bevor er in der nationalen Meisterschaft startete, war er nur hin und wieder gefahren. Als er laufen konnte, kaufte ich ihm ein Metrakit und er fuhr auf einer Kartbahn», erinnert sich Superbike-Legende Troy Bayliss auf WorldSBK.com. «Bei seinem ersten Rennen regnete es und ich sagte meiner Frau, dass wir von einer Brücke aus das Rennen anschauen. Er fuhr dann irgendwo auf Platz 4 oder 5, als er unmittelbar vor uns stürzte – er war an dieser Stelle ziemlich schnell. Kim schaute mich an und sagte nur ‹besser du verbrennst das verdammte Bike›.»



«Heute hat sie verstanden, dass es das ist was er machen will», hielt der dreifache Weltmeister fest. «Dafür fühle ich mich jetzt wie sie damals. Ich kann kaum hinsehen und bin wie jeder Vater ziemlich nervös. Früher habe ich das nie nachvollziehen können. Wenn er 2021 Superbike fährt, werde ich mir natürlich Sorgen um ihn machen. Aber er viel Potenzial, ein professioneller Rennfahrer zu sein.»

Der 51-Jährige kann mit seinen Kontakten seinem Sohn den Weg ebnen. Neben Ducati bestehen immer noch Verbindungen zum britischen Team GSE Racing, mit dem er 1999 die britische Superbike-Serie gewann.



«Es gibt immer einen Masterplan hinter einem Plan – als ich 1998 nach Großbritannien ging, war das Darryl Healey, der Chef von GSE Racing. Er wurde mein Manager und ein großartiger Freund. Heute gibt es einen GSE-Sticker auf Olis Motorrad, weil er unsere Familie unterstützt.»

Leistung muss Oli dennoch bringen. In Australien stieg er alle zwei Jahre in die nächsthöhere Klasse auf, immer war er unter den besten Piloten. Die SSP-300 beendete er zweimal als Vierter, die 600er-Serie als Fünfter und Zweiter.