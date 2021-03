Orelac Kawasaki sicher: Vinales hat Top-10-Potenzial

Isaac Vinales beim Wintertest in Jerez

Etwas überraschend verpflichtete das Kawasaki-Team VerdNatura Orelac mit Isaac Vinales einen Rookie für die Superbike-WM 2021. Am Donnerstag und Freitag wird der Spanier in Portimão testen.

Orelac Racing ist rückwärts geschrieben der Name von Teambesitzer Jose Calero, der sich aber immer mehr aus dem Tagesgeschäft zurückzieht, sein Sohn Nacho rückt entsprechend auf. Nachdem der 29-Jährige 2020 vornehmlich das Supersport-Team geleitet hat, wird er in diesem Jahr auch in der Superbike-WM mehr Verantwortung übernehmen.

Nach Max Scheib im vergangenen Jahr wird die Kawasaki ZX-10RR 2021 von Isaac Vinales pilotiert. Die Verpflichtung des Spaniers kam für viele überraschend, denn der Cousin von MotoGP-Star Maverick hatte sich weder in der Moto2- noch in der Supersport-WM als Überflieger präsentiert. Calero sieht das naturgemäß anders.



«Ich bin sehr motiviert für die Superbike-WM 2021 mit Isaac Viñales. Meiner Meinung gehört er zu den Fahrern, der in allen Rennen um die Top-10 kämpfen soll», legte Calero die Messlatte für den 27-Jährigen auf. «Wir haben seit mehreren Jahren bewiesen, dass wir zu den besten Teams gehören können und innerhalb der Weltmeisterschaft sieht er uns als ein seriösen Team, das seinem Fahrer alle Garantien bietet.»

Bisher arbeitete Orelac ausschließlich mit Piloten, die Erfahrung mit einem Superbike haben. Dass Vinales nicht über dieses know-how verfügt, soll kein Nachteil sein.



«Wir sind seit vielen Jahren im Fahrerlager der Superbike-WM. Diese Erfahrung hilft uns zu wissen, wie man Dinge im Fahrerlager und in der Box erledigt», meint Calero. «Wir sind neugierige Menschen, die nicht aufhören sich zu verbessern, Fragen zu stellen und besser zu werden. Mit Demut, aber immer mit dem Blick auf das nächsthöhere Ziel. Es ist kompliziert, aber wir wissen, dass wir große Ziele erreichen können.»

Orelac Racing nimmt als nur eines von zwei Teams am zweitägigen Test in Portimão teil. Neben Vinales ist nur noch Rekordweltmeister Jonathan Rea vom Kawasaki-Werksteam auf der Strecke.