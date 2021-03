Ducati und Termignoni in Superbike-WM wieder vereint

Termignoni ist an der Ducati V4R von Motocorsa montiert

Seit Carlos Checa 2011 wartet Ducati auf den nächsten Gewinn der Superbike-WM. Zufall oder nicht: Der letzte Titel wurde mit Termignoni gewonnen.

In der Superbike-WM 2021 sehen wir in vier Teams fünf Panigale V4R, die sich technisch nur in wenigen Details unterscheiden. Freie Wahl besteht bei der Auspuffanlage: Bei den Ducati-Teams Aruba.it und GoEleven ist ein System von Akrapovic montiert, Barni Racing vertraut auf das aufstrebende Unternehmen SC Projekt. Bei Motocorsa setzt man dagegen auf die Fähigkeiten von Termignoni.



Termignoni war viele Jahre auch der Ausrüster des Ducati-Werksteams. Erst seit Gigi Dall‘Igna Ende 2013 von Aprilia zum italienischen Konkurrenten wechselte, kam Akrapovic zum Einsatz.

Das bedeutet: Mit dem slowenischen Hersteller gewann Ducati mit der Panigale V2 und der V4R zwar unzählige Rennen, der letzte WM-Titel wurde aber 2011 mit Termignoni und der Ducati 1098 eingefahren!



Dass Termignoni und Ducati in der Superbike-WM wieder eine größere Rolle spielen, ist für Ernesto Marinelli eine Herzensangelegenheit. Der Italiener war seit 1995 für Ducati tätig, von Anfang an für das Superbike-Projekt. Der Maschinenbau-Ingenieur arbeitete sich vom Track-Engineer über den Posten als Teamchef des Ducati-Werksteams in der US-Meisterschaft und Technischen Direktor des Superbike-Projekts bis zum Projektleiter aller Superbike-Aktivitäten von Ducati hoch. Ende 2017 endete die 22-jährige Ära. Bei Auspuffspezialist Termignoni leitet er nun die Produkt- und Technische-Entwicklung.



Erste Erfolge seiner Arbeit: Scott Redding gewann mit der V4R die umkämpfte Britische Superbike-Serie 2019!

Für Termignoni ist nicht nur die Expertise von Marinelli ein Gewinn, sondern auch das Netzwerk, das der 192 große Italiener im Laufe der Jahre gesponnen hat.



«Der Rennsport lehrte mir, komplexe Dinge zu vereinfachen. Einfache Lösungen helfen, um zu lernen, die richtigen Prioritäten zu setzen und zu optimieren. Das ist auch ein sehr nützlicher Ansatz, wenn es um die Entwicklung neuer Produkte geht», sagte Marinelli. «Die Erfahrung hat mich auch gelehrt, dass Teamarbeit unerlässlich ist. Jeder Beitrag ist wichtig, also müssen wir die Kreativität unseres Teams fördern, um das Beste aus jedem Einzelnen herauszuholen.»



Motocorsa Ducati stieg 2020 mit Leandro Mercado in die Superbike-WM ein, in der bevorstehenden Saison wird der Rookie Axel Bassani aufgeboten.