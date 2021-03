Warum Troy Bayliss seine Karriere wirklich beendete

Troy Bayliss fuhr zuletzt 2015 in der Superbike-WM

Nach seinem dritten WM-Titel erklärte Superbike-Legende Troy Bayliss 2008 seinen Rücktritt. Dass er das nicht mit voller Überzeugung tat, bewiesen mehrere Comebacks.

Troy Bayliss ist ein typischer Australier. Auf der Rennstrecke ein Kämpfer wie er im Buche steht, abseits ein lässiger und nahbarer Typ. Aber das Leben des heute 51-Jährigen spielte sich während seiner Karriere überwiegend fern der Heimat in Europa ab.



Bayliss ist seit fast 30 Jahren mit seiner Jugendliebe Kim verheiratet, aus der Ehe entstanden die Kinder Mitch, Abbey und Oli. Als dreifacher Superbike-Weltmeister kehrte die Familie nach der Saison 2008 nach Australien zurück. Ehefrau Kim drängte Troy schon früher, seine Karriere zu beenden.

«Bis Ende 2008 war ich mit dem Rücktritt glücklich, auch wenn es hart sein würde. Ich dachte es wäre ok, auf dem Höhepunkt aufzuhören», sagte Bayliss gegenüber WorldSBK. «Ursprünglich hatte ich meiner Frau versprochen, nach der Saison 2006 aufzuhören – ich habe noch ein paar Jahre herausholen können. Wir waren zum ersten Mal seit 1998 wieder in Australien. Es war ein Kulturschock, zurück zu kommen und ein Leben von früher zu führen.»



«Ich vermisse den Sieg und die Konkurrenz. Bei meinem Rücktritt hatte ich mit 39 immer noch das Gefühl, weitermachen zu können – aber es reichte», erklärte Bayliss weiter. «Auch für die Familie. Mitchell - der Älteste - war damals 14 Jahre alt und Abbey 12 Jahre alt. Wir dachten also, dass sie mir lange genug folgten. Es war Zeit, sie nach Hause zu bringen und ihnen ein normales Leben zu ermöglichen.»

Nach seinem Rücktritt gab Bayliss 2015 überraschend ein Comeback, als er in Australien und Thailand im Ducati-Werksteam den verletzten Davide Giugliano ersetzte. 2018 und 2019 unternahm er den Versuch, die australische Superbike-Serie zu gewinnen – es reichte für Siege und Podestplätze, aber nicht zum Gewinn der Meisterschaft. Seitdem konzentriert er sich darauf, die Karriere seines Sohnes Oli zu fördern.