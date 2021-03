Fix: MIE Honda mit Leandro Mercado in der SBK-WM 2021

Für den Superbike-Test in Barcelona wurde Leandro Mercado von MIE Honda bereits vor Wochen nominiert. Vor wenigen Minuten wurde der Argentinier auch als Einsatzfahrer für die Superbike-WM 2021 bestätigt.

Die Verpflichtung von Leandro ‹Tati› Mercado durch MIE Honda ist keine Überraschung. Schon lange wurde der 29-Jährige mit dem tschechisch-japanischen Team in Verbindung gebracht, die Aufstellung des Argentiniers für den zweitägigen Barcelona-Test war das letzte Puzzleteil.



«Tati ist ein mutiger Fahrer, der sich auf der Strecke und in Box nie zurückhält. Er ist kämpferisch, schnell und entschlossen, niemals aufzugeben. Alle Aspekte passen perfekt zur Geschichte und Philosophie des MIE Racing Honda Teams», begründete Teamchefin Midori Moriwaki ihre Wahl.

Die Japanerin plant weiterhin, in der Superbike-WM 2021 ein zweites Motorrad einzusetzen. Für die zweite CBR1000RR-R galt Takumi Takahashi als Favorit, doch der Japaner wird für Honda UK die Britische Superbike-Meisterschaft bestreiten.



Übrigens: Die drei Buchstaben MIE stehen für Midori International Engineering.

Seit 2010 ist Mercado im SBK-Fahrerlager und wechselte mehrfach zwischen dem Superstock-1000-Cup und der Superbike-WM hin und her. Während der vergangenen Jahre fuhr er in verschiedenen Teams Aprilia, Ducati und Kawasaki, zuletzt für Motocorsa eine Panigale V4R.

Mercado hatte sich Hoffnungen auf eine zweite Saison mit dem italienischen Team gemacht, doch dort erhielt überraschend Rookie Axel Bassani den Vorzug. MIE Honda war sein letzte Möglichkeit, um im Superbike-Paddock zu bleiben.

«Es ist eine neue Herausforderung für mich und ich werde alles geben, um unsere Ziele zu erreichen. Zum ersten Mal in meiner Karriere werde ich einen Honda fahren, eine Kultmarke», sagte Mercado. «Ich freue mich darauf, die Fireblade beim offiziellen Tests in Barcelona zu fahren und mit dem Team zusammenzuarbeiten. Ich möchte mich bei MIE Racing für das Vertrauen in mich und bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass dies geschehen ist.»