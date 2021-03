Am Dienstag lassen drei SBK-Teams die Hüllen fallen

Einen Tag vor dem offiziellen Dorna-Test in Barcelona präsentieren gleich drei Werksteams ihr Design für die Superbike-WM 2021.

In der Superbike-WM 2021 sehen wir mit BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha fünf Hersteller, die jeweils neben einem Werksteam auch ein oder sogar mehrere Satelliten-Teams haben.

Weil die diesjährige Saison so spät beginnt wie nie zuvor, lassen sich die beteiligten Teams auch mehr Zeit für Tests und auch für die traditionelle Team-Präsentation. Wegen der behördlichen Bestimmungen im Zuge der Corona-Pandemie erleben wir in diesem Jahr nur virtuelle Veranstaltungen. Ursprünglich mit Gäste geplante Veranstaltungen, wie die von Go Eleven Ducati, wurden kurzfristig nicht öffentlich durchgeführt.



Zwei Monate vor dem Saisonauftakt in Aragón Ende Mai haben einige Werksteam ihr Aufgebot noch nicht offiziell präsentiert. Als erstes Werksteam lüftete Ducati am Dienstag den Schleier und zeigte Bilder der Panigale V4R im 2021er-Design.

Drei weitere Werke werden sich kommende Woche präsentieren. Einen Tag bevor am 31. März/1. April in Barcelona der offizielle Superbike-Test der Dorna stattfindet, folgen Honda, Yamaha und Kawasaki.



Die Honda Racing Corporation (Team HRC) beginnt am Vormittag um 10:00 Uhr und zeigt die CBR1000RR-R via Facebook und YouTube. Genau so macht es auch Kawasaki, allerdings erst um 19:00 Uhr. Das in England ansässige Pata Yamaha Werksteam wählte ebenfalls den 30. März für seine Vorstellung aus.