Philipp Öttl: Aufstieg in Superbike-WM schon 2022?

Nach seiner vielversprechenden Rookie-Saison in der Supersport-WM 2020 sieht Philipp Öttl seine Zukunft im Paddock der seriennahen Meisterschaft. Der Aufstieg in die Superbike-WM ist fest eingeplant.

Philipp Öttl ist 2021 das Aushängeschild von Kawasaki in der Supersport-WM. Er tritt damit die Nachfolge von Vizeweltmeister Lucas Mahias an, der mit dem Puccetti-Team in die Superbike-WM aufsteigt. Mit der betagten ZX-6R hat der Bayer eine schwere Aufgabe, um sich gegen die starke Yamaha-Konkurrenz durchzusetzen.



Mit dem Wechsel in die Supersport-WM 2020 gab der 24-Jährige seiner Karriere neuen Schwung. In 15 Rennen erzielte Öttl zehn Top-5-Ergebnisse, davon vier Podestplätze. In der Gesamtwertung reichte das für Platz 3.

Bereut hat er den Umstieg in die seriennahe Rennklasse nicht.



«Ich habe letztes Jahr eine große Veränderung vorgenommen und meine Einstellung war: Egal wie es läuft, ich strenge mich immer weiter an – und das führte zu einem guten Ergebnis am Ende der Saison», betonte Öttl bei WorldSBK. «Ich hatte keine Verletzungen und habe das beste WM-Ergebnis meiner gesamten Karriere erielt. Auf jeden Fall will ich im Paddock der SBK-WM bleiben.»

Aber nicht immer in der 600er-Kategorie!



«Ich würde gerne in die Superbike-Klasse wechseln – sie interessiert mich sehr. Ich würde gerne ein Superbike fahren und auch wenn ich damit keine Erfahrung habe, möchte ich aufsteigen», sagte Öttl über seiner Ambitionen. «Im Moment konzentriere ich mich auf die bevorstehende Saison. Bevor ich ich die Superbike-WM aufsteige, will ich in diesem Jahr so gut wie möglich abschneiden. Die Superbike ist die höchste Kategorie in der seriennahen Weltmeisterschaft und das ist für mich interessant.»



Sollte Öttl die Supersport-WM 2021 gewinnen, wird ihn Kawasaki diesen Wunsch kaum abschlagen können.