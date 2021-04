Garrett Gerloff (Yamaha) trotz Stürzen: «Bärenstark»

Das Giansanti Racing Team tritt in dieser Superbike-WM-Saison mit Rookie Kotha Nozane und mit Garrett Gerloff auf Yamaha an. Der US-Amerikaner war an beiden Testtagen in Barcelona der schnellste Yamaha-Pilot.

Weil Toprak Razgatlioglu am Donnerstag ein positives Corona-Testergebnis erhielt, musste er den Tag nach neun Runden beenden und gleich in Quarantäne gehen. Der Türke konnte also beim Test der Superbike-WM in Barcelona nicht alles zeigen und landete dementsprechend nur auf Position 11 in der kombinierten Zeitenliste. Yamaha trumpfte aber an beiden Tagen mit Rohdiamant Garrett Gerloff auf.



Der GRT-Fahrer fuhr am Donnerstag insgesamt 69 Runden auf seiner Yamaha R1, die noch nicht dem Stand der Werksmannschaft von Pata Yamaha entspricht. Gerloff rechnet beim nächsten Test mit einem gleichwertigen 2021er-Bike der Japaner.

Nach zwei Tagen auf dem Circuit Barcelona-Catalunya fuhr der US-Amerikaner seine schnellste Runde in 1:40,497 Minuten kurz vor dem Fallen der Zielflagge am Donnerstag. Doch der 25-Jährige musste auch zwei Stürze im zweiten Sektor und in der ersten Kurve hinnehmen, die beide glimpflich ausgingen. Die längste Zeit verbrachte der Mann mit der Startnummer 31 am Donnerstag allerdings an der Spitze des Feldes, was bei den Gegnern und Fans für Staunen sorgte.

«Es waren zwei solide Testtage in Barcelona für uns. Wir konnten für das Team und für mich selbst sehr viele wertvolle Informationen sammeln auf einer Strecke, die mir sehr liegt und die ich mag», freute sich Gerloff im Interview. «Insgesamt bin ich sehr zufrieden, die Pace fürs Rennen ist sehr positiv und auf eine schnelle Runde sind wir bärenstark.»

Teamkollege Kohta Nozane distanzierte Gerloff um mehr als eine Sekunde, doch wie sieht der weitere Plan für den Yamaha-Piloten bis zum Saisonstart der Superbike-WM aus? «Wir gehen mit einem sehr guten Gefühl aus Barcelona und ich kann es kaum erwarten, zum nächsten Test nach Aragon zu kommen», betonte er zum Abschluss.

Kombiniertes Ergebnis SBK-Test Barcelona, 31./1. April Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. J. Rea Kawasaki 1:40,264 min 2. S. Redding Ducati 1:40,443 + 0,179 sec 3. G. Gerloff Yamaha 1:40,497 + 0,233 4. J. Folger BMW 1:40,699 + 0,435 5. M. Rinaldi Ducati 1:40,756 + 0,492 6. L. Haslam Honda 1:40,900 + 0,636 7. T. Sykes BMW 1:40,914 + 0,650 8. A. Lowes Kawasaki 1:41,195 + 0,931 9. A. Locatelli Yamaha 1:41,258 + 0,994 10. C. Davies Ducati 1:41,317 + 1,053 11. T. Razgatlioglu Yamaha 1:41,334 + 1,070 12. K. Nozane Yamaha 1:41,628 + 1,364 13. A. Bassani Ducati 1:41,756 + 1,492 14. T. Rabat Ducati 1:41,942 + 1,678 15. M. van der Mark BMW 1:41,945 + 1,681 16. A. Bautista Honda 1:41,950 + 1,686 17. I. Viñales Kawasaki 1:42,370 + 2,106 18. C. Ponsson Yamaha 1:42,423 + 2,159 19. L. Mercado Honda 1:43,814 + 3,550 20. S. Cavalieri Kawasaki 1:45,150 + 4,886

