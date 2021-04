SBK-Test in Aragón: Wer am Montag/Dienstag dabei ist

Die Vorbereitungen der Teams für die Superbike-WM 2021 gehen in ihre letzte Phase. Einer der letzten Wintertests findet zu Beginn dieser Woche im MotorLand Aragón statt.

Ursprünglich hätte die Superbike-WM 2021 bereits in weniger als zwei Wochen auf dem Traditionskurs in Assen beginnen sollen, doch das Meeting in den Niederlanden wurde wie auch Estoril wegen der behördlichen Bestimmungen im Zuge der Corona-Pandemie verschoben. Saisonauftakt ist nun in sechs Wochen in Aragón, wo ab heute einer der letzten Wintertests stattfindet.

Die Werksteams von Ducati und Yamaha nutzen nebst ihren Kundenteams diese Gelegenheit zur finalen Vorbereitung auf die neue Saison. Vollzählig werden die Teams jedoch nicht sein: Wie SPEEDWEEK.com am Sonntag exklusiv berichtete, wird der erneut positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestete Toprak Razgatlioglu durch Yamaha-Testfahrer Niccolo Canepa ersetzt.



Razgatlioglu wurde erstmals am 31. März positiv getestet und befindet sich seitdem isoliert in einem Apartment in Barcelona. Die finale Entwicklung der R1 für die Superbike-WM 2021 wird außerdem von Pata-Teamkollege Andrea Locatelli sowie den GRT-Piloten Garrett Gerloff und Kohta Nozane vorangetrieben. Ebenfalls in Aragón dabei ist Chris Ponsson vom Alstare Yamaha-Team.

Ducati tritt in Aragón in kompletter Besetzung an. Das Aruba.it Ducati Werksteam ist mit Scott Redding und Michael Rinaldi anwesend, dazu das Go Eleven-Team mit Chaz Davies sowie Barni-Pilot Tito Rabat und Motocorsa mit Axel Bassani.



Aus der Supersport-WM ergänzen die GMT94-Piloten und Titelaspiranten Jules Cluzel und Federico Caricasulo.