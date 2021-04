Davies vor Redding: Beide loben ihre Wohlfühl-Ducati

Aragon ist die Vorzeigestrecke von Chaz Davies: Im MotorLand gewann der Waliser bereits sieben Rennen. Es überrascht nicht, dass er während des ersten Superbike-Testtags vor den Ducati-Werksfahrern blieb.

Ducati schickt 2021 drei Fahrer mit identischem Material in die Superbike-WM: Scott Redding und Michael Ruben Rinaldi im Aruba-Werksteam sowie Chaz Davies im Satelliten-Team Go Eleven.



Diese drei waren es dann auch, die den Montag in Aragon an der Spitze der Zeitenliste beendeten: Davies fuhr 0,069 sec schneller als Rinaldi und blieb 0,101 sec vor Redding. Garrett Gerloff als bester Yamaha-Pilot verliert bereits über 6/10 sec.

«Wir haben mit der Balance des Motorrads experimentiert und uns gelang ein nennenswerter Schritt», hielt Davies fest. «Die Richtung ist interessant, wir stehen mit der diesbezüglichen Arbeit aber noch am Anfang. Die Rückmeldungen waren recht positiv, wir sind damit aber außerhalb des Fensters, in dem wir die letzten zwei Jahre waren. Das Beste ist, dass ich mich mit jedem Reifen komfortabel gefühlt habe. Verglichen mit dem Barcelona-Test ist uns ein guter Schritt vorwärts gelungen. Wir haben auch für Dienstag einen guten Plan.»

Redding, der sich im Herbst letzten Jahres wochenlang dafür stark gemacht hatte, dass Davies sein Teamkollege bleibt, ist mit Platz 3 ebenfalls zufrieden. «Ich habe viele Runden auf gebrauchten Reifen abgespult», erzählte der Engländer. «Ich habe am Ende zwar einen weichen SCX-Hinterreifen verwendet, es war aber der falsche Moment für die Zeitenjagd. Für mich ging es mehr um die Abstimmung. Ich hoffe, dass wir am Dienstag ein Paket schnüren können, mit dem uns der nächste Schritt gelingt. Wichtig ist, dass ich mich auf dem Motorrad wohlfühle.»

Zeiten SBK-Test Aragon, 12. April 2021:

1. Chaz Davies (Go Eleven Ducati), 1:49,878 min

2. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Ducati), 1:49,947

3. Scott Redding (Aruba.it Ducati), 1:49,989

4. Garrett Gerloff (GRT Yamaha), 1:50,527

5. Tito Rabat (Barni Ducati), 1:50,740

6. Andrea Locatelli (Pata Yamaha), 1:51,088

7. Axel Bassani (Motocorsa Ducati), 1:51,482

8. Kohta Nozane (GRT Yamaha), 1:51,711

9. Christophe Ponsson (Alstare Yamaha), 1:53,348

10. Niccolo Canepa (Yamaha), 1:53,685