Ohne Toprak Razgatlioglu: Beste Yamaha R1 auf Platz 4

Montag und Dienstag testen insgesamt zehn Ducati- und Yamaha-Piloten aus der Superbike-WM im MotorLand Aragon. Was Garrett Gerloff und Michael Rinaldi sowie Testfahrer Niccolo Canepa zu berichten haben.

Chaz Davies aus dem Team Go Eleven Ducati sorgte mit der dritten Werks-Panigale am Montag für die Bestzeit, der Waliser fuhr wenige Hundertstelsekunden schneller als Michael Rinaldi und Scott Redding aus dem Aruba-Werksteam.

«Der Tag war ganz gut, wir konnten unser Programm abspulen», hielt Rinaldi fest. «Wir waren auch schnell, worüber ich glücklich bin. Um aber den Titel gewinnen zu können, musst du auf jeder Strecke konstant gut sein. Inzwischen wissen wir, dass wir bessere Beschleunigung aus den Kurven hinaus brauchen. Darauf konzentrieren wir uns derzeit und haben seit dem letzten Test auch Fortschritte erzielt – doch es braucht mehr.»

Garrett Gerloff (GRT Yamaha) brachte in Abwesenheit von Aushängeschild Toprak Razgatlioglu (Covid-19-Quarantäne) die beste R1 auf den vierten Platz, 0,649 sec hinter der Spitze. «Am Morgen war es kalt und wir hatten es entspannt», berichtete der Texaner. «Wir entschieden uns, erst nach dem Mittag zu fahren, als die Bedingungen etwas besser waren. Der Plan ging auf, die Strecke fühlte sich gut und die Yamaha R1 noch besser an. Wir haben mit kleinen Änderungen und Verbesserungen gearbeitet, um uns auf das Rennen hier in einem guten Monat vorzubereiten.»

Yamaha-Testfahrer Niccolo Canepa ergänzte: «Es tut mir leid für Toprak, wir wollten ihn alle fahren sehen. Es ist wichtig, zu testen. Für mich war es eine gute Möglichkeit, wo ich zwei Monate nach meiner Beinoperation stehe. Ich arbeitete an verschiedenen Bereichen des Motorrads, für mich ging es nicht um die Performance. Bis zu meinem nächsten Endurance-Rennen muss ich konsequent an mir weiterarbeiten.»

Zeiten SBK-Test Aragon, 12. April 2021:

1. Chaz Davies (Go Eleven Ducati), 1:49,878 min

2. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Ducati), 1:49,947

3. Scott Redding (Aruba.it Ducati), 1:49,989

4. Garrett Gerloff (GRT Yamaha), 1:50,527

5. Tito Rabat (Barni Ducati), 1:50,740

6. Andrea Locatelli (Pata Yamaha), 1:51,088

7. Axel Bassani (Motocorsa Ducati), 1:51,482

8. Kohta Nozane (GRT Yamaha), 1:51,711

9. Christophe Ponsson (Alstare Yamaha), 1:53,348

10. Niccolo Canepa (Yamaha), 1:53,685