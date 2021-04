SBK-Test Aragon: Ducati-Trio deutlich vor Yamaha 12.04.2021 - 18:13 Von Ivo Schützbach

Superbike-WM © GeeBee Images Chaz Davies

Wegen der kühlen Temperaturen in Aragon ging keiner der Superbike-WM-Piloten am Montag vor 11 Uhr auf die Strecke. Am Nachmittag fuhr Chaz Davies (Go Eleven Ducati) als Schnellster beachtliche 1:49,978 min.