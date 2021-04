Loris Baz schielt auf SBK-WM 2022 mit Aruba Ducati

Bevor die Superbike-WM 2021 in Aragón in die neue Saison startet, beginnt Anfang Mai in Road Atlanta die MotoAmerica. Für Ducati-Pilot Loris Baz soll die US-Serie die Türe zur Weltmeisterschaft öffnen.

Lange hatte Loris Baz gewartet, ob Ten Kate Yamaha auch 2021 in der Superbike-WM antreten würde, doch Anfang Februar unterschrieb der schlaksige Franzose bei Warhorse HSBK Racing Ducati New York für die diesjährige MotoAmerica. Der Wechsel in die US-Serie ist für Baz ein neues Kapitel in seiner Karriere, für das sein Team Unterstützung vom Werk erhält. Ducati liegt viel am Gewinn der MotoAmerica.

Baz hat sein Quartier unweit von HSBK Racing in Pennsylvania. Weil Reisen zwischen den Kontinenten derzeit schwierig ist, wird der 28-Jährige dort die kommenden Monate seinen Lebensmittelpunkt haben. Mittelfristig sieht Baz seine Zukunft wieder in Europa.



«Man weiß nie, was die Zukunft für einen bereit hält. Es kommt immer anders, als man es erwartet», sagte Baz im Gespräch mit der MotoAmerica-Website. «Vor gar nicht langer Zeit hätte ich im Traum nicht daran gedacht, dass ich die MotoAmerica fahren würde. Aber jetzt tue ich es. Ich konzentriere mich also zuerst auf dieses Jahr und darauf, diese Serie zu gewinnen. Danach muss man schauen. Vielleicht bleibe ich ja auch ein weiteres Jahr in den USA und gehe erst dann zurück nach Europa.»

Sollte sich Baz in den USA wie erwartet sehr gut schlagen, bieten sich ihm für 2022 einige Chancen bei Ducati in der Superbike-Weltmeisterschaft, weil nach 2021 sämtliche Verträge auslaufen. Offenbar hat der zweifache Laufsieger und der WM-Fünfte von 2014 genau das im Hinterkopf.



«Mein Ziel ist, die MotoAmerica in diesem Jahr zu gewinnen, um mir damit einen Platz im Ducati-Werksteam in der Superbike-WM zu verdienen und auch dort zu siegen», sagte Baz selbstbewusst. «Am Ende muss man aber abwarten.»

Saisonauftakt der MotoAmerica 2021 ist vom 30. April bis 2. Mai in Road Atlanta.