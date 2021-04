Jubel in Tschechien: SBK-WM ein Meilenstein für Most

Die kommenden fünf Jahre wird das Autodrom Most ein Meeting der Superbike-WM ausrichten. In Tschechien herrscht Aufbruchstimmung. Man will alles dafür tun, um Teams, Fahrer und Fans glücklich zu machen.

Seit 2018 war die Superbike-WM nicht mehr in Tschechien zu Gast. Statt nach Brünn zurückzukehren wird nach drei Jahren Pause das ‹Autodrom Most› sein Debüt im Kalender der seriennahen Weltmeisterschaft geben.



Übrigens: Durch den Verkauf des Eurospeedway Lausitzring fiel im selben Jahr auch Deutschland aus dem Kalender der seriennahen Weltmeisterschaft. Die für 2020 Geplante Rückkehr nach Oschersleben fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Die sächsische Rennstrecke nahm sich selbst auch für dieses Jahr aus dem Rennen.

Kein Fahrer dürfte über aktuelle Erfahrungen auf der tschechischen Piste nahe der deutschen Grenze verfügen. Auch nicht BMW-Pilot Jonas Folger, denn auch die IDM Superbike fuhr zuletzt 2019 in Most.



Einziger bei der Präsentation am Donnerstag anwesende Superbike-Pilot war Leandro Mercado, begleitet von seiner MIE Honda-Teamchefin Midori Moriwaki. Das japanisch-tschechische Team hatte seinen Sitz im Winter 2019 nach Prag verlegt.



«Ich habe mich sehr über die Einladung des tschechischen Motorradverbandes gefreut, um an der Pressekonferenz zu dieser wichtigen Ankündigung teilzunehmen», sagte die Japanerin. «MIE Racing Honda hat seinen Sitz in Prag und so ist es nicht verwunderlich, dass dieser Veranstaltungsort für uns eine sehr willkommene Ergänzung des Kalenders darstellt. Das Autodrom Most ist nur eine Stunde von der schönen Stadt Prag entfernt und daher gut für die osteuropäischen Motorradfans, von denen es viele gibt, besonders hier in der Tschechien. Es wird sicherlich von Anfang an eine sehr erfolgreiche Veranstaltung.»

Dass Most einen Fünfjahresvertrag zur Ausrichtung der Superbike-WM erhielt, sorgte mancherorts für Verwunderung. Durch die Nähe zum motorsportbegeisterten Sachsen wird man sich hierzulande darüber freuen.



«Das spiegelt die anhaltende Beliebtheit der Meisterschaft bei den tschechischen Fans wider», erklärte Superbike-Direktor Gregorio Lavilla. «Mit Teams und Fahrern aus Tschechien ist es eine großartige Gelegenheit, die Tschechische Republik auf der Weltbühne zu präsentieren. Ich vertraue darauf, dass das Autodrom Most in Zukunft aufregende Events veranstalten wird.»

Die Superbike-WM ist die erste wichtige internationale Serie, die in Most gastieren wird. Für Rennstrecken-Boss Josef Zajíček ist es ein denkwürdiger Moment, der mit einer großen Herausforderung verbunden ist.



«Das ist ein Meilenstein und ein einzigartiges Ereignis in der fast 40-jährigen Geschichte von Most», jubelte der Tscheche. «Erstmals organisieren wir eine Veranstaltung einer Weltmeisterschaft. Diese Tatsache stellt hohe technische und organisatorische Anforderungen an uns, aber diese Herausforderung nehmen wir gerne an. Wir möchten unseren Komplex der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Deshalb müssen wir unseren Fans Veranstaltungen von bester Qualität anbieten. Die Superbike-Weltmeisterschaft gehört unbestreitbar dazu. Wir werden dafür sorgen, dass Fahrer, Teams, Partner, Sponsoren sowie Zuschauer absolut zufrieden sind.»