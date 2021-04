Erstes Überseerennen abgesagt: Australien erst 2022

Früher als erwartet haben Superbike-WM-Vermarkter Dorna und der Phillip Island Grand Prix Circuit den für Saisonende 2021 angesetzten Event in Südaustralien abgeblasen.

Überraschend kommt die Entscheidung nicht: Wenige Stunden nach der offiziellen Bekanntmachung, dass am zweiten August-Wochenende erstmals ein Event zur Superbike-WM im Autodrom Most in Tschechien stattfinden wird, wurde das erste Überseerennen gestrichen.

Wie befürchtet, kehrt die Superbike-WM erst Anfang 2022 nach Australien zurück. Seit Monaten herrschen Down Under wegen der Lungenkrankheit Covid-19 strenge Einreise- und Quarantänebestimmungen. Bis zuletzt haben die Verantwortlichen des Phillip Island Grand Prix Circuits mit den Regierungen von Victoria und Australien darüber geredet, unter welchen Voraussetzungen Rennen mit internationaler Beteiligung im Oktober oder November 2021 stattfinden können.

«Wir haben vereinbart, dass wir unsere Kräfte auf den offiziellen Test und den Saisonstart 2022 konzentrieren», erklärte David Bennett, General Manager von Phillip Island. «Dass wir dieses Jahr kein Rennen haben, hat keinerlei Einfluss darauf, mit dieser Serie weiterzumachen. Der SBK-Event auf Phillip Island ist bis 2027 gesichert.»

Neben den Einreisebestimmungen für Ausländer nach Australien und mögliche behördliche Limitierungen beim Zuschaueraufkommen, erwies sich auch die Terminierung als Problem. Denn logistisch hätte der Australien-Event nur zwei Wochen vor oder nach den Rennen in Indonesien Sinn gemacht. Also entweder am 30./31. Oktober oder am 27./28. November.



Doch vom 22. bis 24. Oktober ist die MotoGP-WM auf Phillip Island und vom 19. bis 21. November die Formel 1 in Melbourne. Die Befürchtungen waren groß, dass der SBK-Event bei diesem Angebot untergeht und selbst dann weniger Zuschauer als normal kämen, wenn es keinerlei Corona-Restriktionen gäbe.

«Deshalb haben alle Involvierten entschieden, erst zu unserem normalen Saisonstart Ende Februar 2022 wieder nach Australien zu kommen», so Gregorio Lavilla, Executive Director der Dorna.

Bezüglich der Premiere auf der Insel Lombok in Indonesien ist die Dorna weiterhin zuversichtlich, dass die Rennen dort Mitte November stattfinden können. San Juan in Argentinien wackelt hingegen gewaltig.

Kalender der SBK-WM 2021, Stand 29. April:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien