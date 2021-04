Chaz Davies: Noch zwei Ducati-Tests vor Saisonauftakt

Anfang Mai finden die letzten Wintertests vor dem Saisonauftakt der Superbike-WM 2021 statt. Um für seine erste Saison mit Go Eleven Ducati perfekt vorbereitet zu sein, wird Chaz Davies noch insgesamt drei Tage testen.

Obwohl Chaz Davies schon Ende November bei Go Eleven Ducati unterschrieb, begann seine Vorbereitung auf die Superbike-WM 2021 erst Ende März/Anfang April beim offiziellen Dorna-Test in Barcelona. Zuvor verhinderte schlechtes Wetter und seine Corona-Infektion sein Debüt auf der Ducati Panigale V4R des italienischen Teams. Anschließend folgte Mitte April ein Test in Aragón.

Nach sieben Jahren im Ducati-Werksteam muss sich der 34-Jährige in diesem Jahr im Kundenteam einer neuen Herausforderung stellen, auch wenn er dank Sponsor Aruba zu Saisonbeginn identisches Material wie die Werkspiloten Scott Redding und Michael Rinaldi haben wird. Davies glaubt, dass er auch mit dem privaten Go-Eleven-Team Rennen gewinnen und regelmäßig vorne mitfahren kann.

Dafür sind weitere Tests unerlässlich. Anfang kommender Woche wird der Waliser mit seinem Team noch einmal für zwei Tage in Aragón testen. Anschließend ist ein Testtag in Navarra geplant, um die neue SBK-Piste kennen zu lernen.



Übrigens: Das Reglement verbietet Tests auf einer Rennstrecke elf Tage vor dem Meeting auf derselben Piste. In Aragón darf also bis zum 10. Mai getestet werden.