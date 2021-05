Verpatzte Generalprobe entmutigt Jonas Folger nicht

Von seinen drei Tests als Vorbereitung für 2021 war ausgerechnet der letzte in Aragon der schlechteste, wo in zwei Wochen die Superbike-WM beginnt. Jonas Folger und das Bonovo-Team arbeiten an Problemlösungen.

2,287 sec verloren Jonas Folger und das deutsche Team Bonovo MGM BMW nach drei Testtagen im MotorLand Aragon auf den Schnellsten Jonathan Rea. Während der Rekordweltmeister mit der Feinabstimmung seiner Kawasaki ZX-10RR beschäftigt war und auf Zeitenjagd ging, waren die vier BMW-Fahrer Tom Sykes, Michael van der Mark, Eugene Laverty und Folger mit grundlegenden Entwicklungsarbeiten an der neuen M1000RR eingespannt.



Wie groß der Rückstand auf die Spitze wirklich ist, werden wir erst beim Saisonstart an Pfingsten in Aragonien erfahren.

«Leider war das Motorrad nie einem Zustand, wie es Jonas und auch wir gerne gehabt hätten», bilanzierte Bonovo-Teamchef Michael Galinski. «Auf den Speed der Spitze fehlten uns überall drei, vier Zehntelsekunden.»



Folger gewährte SPEEDWEEK.com Einblicke, weshalb er sich im MotorLand so schwer tat, nachdem er bei den vorangegangenen Tests in Jerez und Barcelona mit guten Leistungen aufhorchen ließ. Den einzigen großen Vorsaison-Test auf dem Circuit de Catalunya hatte der Mann aus Schwindegg bei fast kompletter Konkurrenz am 1. April als Vierter beendet!

«Wir haben in Aragon viel mit der Bremse getestet, verschiedene Bremssättel, Beläge und Bremssysteme», begann Jonas seine Aufzählung. «Wir haben nach einem Setting für das Motorrad gesucht und leider nichts gefunden, was uns weitergebracht hätte. Wir haben probiert, was das Werksteam probiert hat. Nachdem das nicht funktioniert hat, sind wir unseren eigenen Plan durchgegangen. Wir haben am Mittwoch bei jedem Rausfahren irgendetwas Großes geändert, haben aber nie etwas gefunden. Das war nicht, was wir uns erhofft hatten.»

«Verzögern ist ganz schwierig, ich kann nicht spät bremsen», ergänzte der 27-Jährige. «Und ich tue mir schwer, die Linie zu halten. Das haben wir in Barcelona seltsamerweise gut hingekriegt, in Aragon haben wir keine Lösung gefunden. Wobei wir von A bis Z alles durchgegangen sind. Wir müssen die Daten von den drei Tagen genau analysieren und mit denen des Werksteams vergleichen. Wir müssen verstehen, woran es gelegen hat und wie wir uns wo verbessern können.»

Der Deutsche Superbike-Meister weiter: «Es gibt Strecken, da fährst du hin und das Motorrad funktioniert einfach nicht so, wie es normal funktioniert. Oder wie es im Durchschnitt funktioniert. Das haben wir in Aragon zu spüren gekriegt, trotz harter Arbeit und gutem Plan. Die Strecke hat von schnellen bis zu langsamen Kurven alles, von Rollphasen bis zu späten Bremspunkten. Aber sie liegt uns einfach nicht. Die Rennen dort werden eine große Herausforderung für uns alle.»

Entmutigen lässt sich Folger von der misslungenen Generalprobe nicht. «Natürlich will man einen Test gut beenden, das ist ganz normal», bemerkte der BMW-Neuling. «Wir lassen uns deswegen aber nicht verrückt machen, es ist, wie es ist. Wir müssen das Beste daraus machen und stecken deswegen nicht den Kopf in den Sand. Bei uns lief es in Aragon gar nicht, aber nicht einmal für Sykes lief es gut. Er war nicht nahe dran, auch er war weit weg. Aragon ist ein schwieriges Pflaster für BMW, das wird sicher kein Start, wie wir ihn in Barcelona hatten, das ist klar.»

Augenfällig ist: BMW hat keine Tospeednachteile mehr, van der Mark war mit 314 km/h der Schnellste. «Mit der Motorleistung haben unsere Probleme absolut nichts zu tun», unterstrich Folger. «Es fehlt auf der Bremse.»

Zeiten Superbike-Test Aragon, 5. Mai 2021:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:48,528 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,182

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:49,763

4. Tom Sykes (GB), BMW, 1:49,857

5. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:50,604

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:50,702

7. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:50,781

8. Jonas Folger (D), BMW, 1:50,815

9. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:51,724

Zeiten Superbike-Test Aragon, 4. Mai 2021:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:49,547 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,929

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:50,045

4. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:50,234

5. Tom Sykes (GB), BMW, 1:50,654

6. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:50,897

7. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:51,098

8. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:51,128

9. Jonas Folger (D), BMW, 1:52,130

10. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:52,561

Zeiten Superbike-Test Aragon, 3. Mai 2021:

1. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:49,913 min

2. Tom Sykes (GB), BMW, 1:51,007

3. Jonas Folger (D), BMW, 1:51,071

4. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:51,092

5. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:51,339