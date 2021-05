BMW ist unsicher: Wo steht Tom Sykes mit der M1000RR?

«Die Rundenzeiten zu beurteilen, ist schwierig», meinte BMW-Teamchef Shaun Muir nach dem dreitägigen Superbike-WM-Test in Aragon, den Tom Sykes zwar als Vierter, aber mit großem Rückstand abschloss.

Tom Sykes brachte die beste BMW M1000RR nach drei Testtagen mit 1:49,857 min zwar auf Gesamtrang 4, der Engländer verlor aber 1,329 sec auf die überragende Bestzeit von Kawasaki-Star Jonathan Rea. Der sechsfache Weltmeister unterbot seinen eigenen Pole-Rekord aus dem Vorjahr um 0,332 sec und fuhr mit einem Qualifyer-Reifen 1:48,528 min!

«Die Rundenzeiten zu beurteilen, ist schwierig», meinte BMW-Teamchef Shaun Muir. «Denn von 10 Uhr morgens über mittags bis abends kann man schwer sagen, wer mit welchem Reifen unterwegs ist. Aber es ist klar, dass die Rennpace der Konkurrenz vom vergangenen Jahr auf dieses noch einmal stärker geworden ist und dass wir in Aragon im Rennen bestens vorbereitet sein müssen, wenn wir um das Podium kämpfen wollen.»

«Erneut hatten wir bei perfekten Wetterbedingungen produktive Tage ohne größere technische Schwierigkeiten», ergänzte BMW Motorsport Direktor Marc Bongers. «Daher konnten wir unser Testprogramm optimal abarbeiten. Die Satelliten-Teams haben bereits gezeigt, dass sie für uns ein echter Zugewinn sind, denn wir bekommen mehr Bestätigungen und können uns die Testpunkte aufteilen und so mehr Arbeit erledigen. Das ist sehr positiv. Wir haben vor dem ersten Rennen noch ein paar Hausaufgaben vor uns, aber ich bin zuversichtlich, dass wir gut aufgestellt sein werden. Und in einigen Bereichen sehen wir bereits deutliche Verbesserungen, zum Beispiel in Sachen Topspeed und Bremsen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden.»

Tatsächlich war BMW-Werksfahrer Michael van der Mark auf der ein Kilometer langen Geraden im MotorLand mit 314 km/h der schnellste Superbike-Pilot, wobei die Konkurrenz von Kawasaki und Yamaha nur wenig langsamer war.

«Wir haben unheimlich viel an der Elektronik gefeilt, in allen Bereichen, an der Traktionskontrolle, der Motorbremse, an den Power-Level-Maps», erklärte Sykes. «Wir haben auch mit verschiedenen Chassis-Konfigurationen und Abstimmungen gearbeitet und zudem ein paar Dinge mit dem Motor probiert. Abgesehen davon haben wir noch eine Menge andere grundlegende Dinge getestet. Jetzt müssen wir all diese Informationen nutzen. Ich bin überzeugt, dass wir das gesamte Paket der neuen BMW M1000RR weiter verbessern können. Von daher freue ich mich jetzt schon sehr auf die ersten Rennen.»

Die Superbike-WM 2021 beginnt an Pfingsten (21.–23. Mai) in Aragon.

Zeiten Superbike-Test Aragon, 5. Mai 2021:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:48,528 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,182

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:49,763

4. Tom Sykes (GB), BMW, 1:49,857

5. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:50,604

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:50,702

7. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:50,781

8. Jonas Folger (D), BMW, 1:50,815

9. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:51,724

Zeiten Superbike-Test Aragon, 4. Mai 2021:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:49,547 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,929

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:50,045

4. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:50,234

5. Tom Sykes (GB), BMW, 1:50,654

6. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:50,897

7. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:51,098

8. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:51,128

9. Jonas Folger (D), BMW, 1:52,130

10. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:52,561

Zeiten Superbike-Test Aragon, 3. Mai 2021:

1. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:49,913 min

2. Tom Sykes (GB), BMW, 1:51,007

3. Jonas Folger (D), BMW, 1:51,071

4. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:51,092

5. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:51,339