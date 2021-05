Scott Redding (Ducati): «Es gibt nicht mehr zu sagen»

Am Donnerstag waren alle fünf Ducati-Piloten der Superbike-WM 2021 auf der Rennstrecke in Navarra. Vizeweltmeister Scott Redding betont, wie wohl er sich auf seiner Panigale V4R fühlt.

Am Wochenende 21./22. August kommt die Superbike-WM zum ersten Mal auf den Circuito de Navarra in Nordspanien. Seit der Bekanntgabe am 9. März haben bereits einige Fahrer die Möglichkeit genützt, sich mit der neuen Strecke vertraut zu machen.



Am Mittwoch waren von Ducati das Aruba-Werksteam mit Scott Redding und Michael Rinaldi, das Barni-Team mit Tito Rabat und Motocorsa mit Rookie Axel Bassani auf der Strecke. Am Donnerstag zusätzlich der WM-Dritte Chaz Davies aus dem Go-Eleven-Team. Auch am zweiten und letzten Testtag hielt Ducati die Rundenzeiten unter Verschluss.

Redding bemängelte am Mittwoch den welligen Asphalt, dann fand der aus der Britischen Meisterschaft abgehärtete Engländer aber Gefallen an der neuen Strecke. «Das Wetter war gut, so konnten wir die Streckenzeit während der zwei Tage maximal nutzen», erzählte der leicht verschnupfte Vizeweltmeister am Donnerstagabend. «Das ist wichtig, wenn du auf eine neue Strecke kommst. Mein Gefühl für das Motorrad ist sehr gut, wir haben eine gute Grundabstimmung, die auf verschiedenen Rennstrecken funktioniert. Das brauchen wir für die bevorstehende Saison. Deshalb haben wir auch gar nicht viel am Motorrad probiert. Ich habe mehr an mir selbst gearbeitet, um stark und konstant zu sein und mich wohlzufühlen. Ich bin bereit für die Rennen, es gibt nicht mehr zu sagen. Ich kann es nicht erwarten, nach Aragon zu gehen.»

Teamkollege Rinaldi tat sich mit den in Navarra notwendigen engen Linien anfänglich schwer, steigerte sich aber kontinuierlich. «Diese Strecke war für mich wirklich schwierig zu lernen», räumte der Italiener ein. «Jetzt bin ich aber glücklich, mir ist am Donnerstag ein großer Schritt nach vorne gelungen. Ich habe den nötigen Speed gefunden und bin bereit für Aragon.»



Am Pfingstwochenende 22./23. Mai beginnt im MotorLand nahe Alcaniz die Superbike-WM 2021.

Kalender der SBK-WM 2021, Stand 29. April:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien