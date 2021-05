Michael vd Mark zufrieden – blufft der BMW-Neuzugang?

Ob die neue BMW M1000RR der erhoffte große Wurf ist, lässt sich nach dem Aragón-Test nicht zweifelsfrei sagen. Obwohl Michael van der Mark deutlich hinter Tom Sykes zurückliegt, ist er zufrieden mit den Fortschritten.

Von Montag bis Mittwoch testete BMW mit allen vier Piloten im MotorLand Aragón, auch Kawasaki und Yamaha waren mit ihren Stars auf der Strecke.



Schnellster BMW-Pilot war Tom Sykes, der aber 1,3 sec auf die überragende Rundenzeit von Jonathan Rea (Kawasaki) verlor. Bei seinem neuen Teamkollegen Michael van der Mark waren es sogar 2,2 sec!

Wie Chaz Davies (Ducati) gehört der Niederländer zu den Piloten, die sich im Rennen regelmäßig steigern und erst dann ihre besten Leistungen abrufen. Das relativiert seinen deutlichen Rückstand, den der 28-Jährige entspannt kommentiert.



«Bei einem Test ist es immer schwierig zu sehen, wo du stehst – aber das werden wir an den Rennwochenenden herausfinden», sagte van der Mark am Mittwochabend.



In der Zeitenliste rangiert der Supersport-Weltmeister von 2014 in 1:50,781 min um wenige 1/1000 sec vor Bonovo MGM-Pilot Jonas Folger auf Platz 7.

Dafür markierte der BMW-Werkspilot auf der ein Kilometer langen Geraden im MotorLand mit 314 km/h den höchsten Top-Speed, wobei die Konkurrenz von Kawasaki und Yamaha nur wenig langsamer war. Dennoch ein Beleg dafür, dass BMW das von den Fahrern kritisierte Leistungsmanko mit der neuen M1000RR erfolgreich erledigt hat.



Mit den Erkenntnissen von drei Testtagen in Aragón ist van der Mark überzeugt, dass man für den bevorstehenden Saisonauftakt der Superbike-WM 2021 an Pfingsten (21.–23. Mai) gut vorbereitet ist.



«Es waren fantastische Tage. Das Wetter war durchgängig gut. Am Montag war es noch etwas kalt, aber dann wurde es immer wärmer. Somit hatten wir viele verschiedene Wetter- und Streckenbedingungen, und das war wirklich super», erklärte der vierfache Laufsieger. «Es war perfekt, hier so kurz vor dem ersten Rennen zu testen, eine Menge Dinge zu probieren, eine Menge Dinge zu verbessern, aber ich bin wirklich zufrieden mit den Fortschritten, die wir machen. Ich freue mich schon auf tolle Duelle, und darauf, wieder mit den anderen Jungs auf der Strecke zu fighten.»

Zeiten Superbike-Test Aragon, 5. Mai 2021:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:48,528 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,182

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:49,763

4. Tom Sykes (GB), BMW, 1:49,857

5. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:50,604

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:50,702

7. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:50,781

8. Jonas Folger (D), BMW, 1:50,815

9. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:51,724

Zeiten Superbike-Test Aragon, 4. Mai 2021:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:49,547 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,929

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:50,045

4. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:50,234

5. Tom Sykes (GB), BMW, 1:50,654

6. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:50,897

7. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:51,098

8. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:51,128

9. Jonas Folger (D), BMW, 1:52,130

10. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:52,561

Zeiten Superbike-Test Aragon, 3. Mai 2021:

1. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:49,913 min

2. Tom Sykes (GB), BMW, 1:51,007

3. Jonas Folger (D), BMW, 1:51,071

4. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:51,092

5. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:51,339