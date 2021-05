Scott Redding: «Folger kann man nichts absprechen»

«Jonas Folger gehört zu den Fahrern, die es mit jedem Motorrad in die Top-5 schaffen können», sagt Superbike-Vizeweltmeister Scott Redding. «Es sollte keine Überraschung sein, wenn er weit vorne landet.»

Die Liste der ehemaligen MotoGP-Fahrer, die es in die Superbike-WM verschlug, wird stetig länger. Die Wechsel von Alvaro Bautista (2019) und Scott Redding (2020) sind uns noch in bester Erinnerung, sie wurden auf Anhieb Vizeweltmeister. Dieses Jahr heißen die SBK-Rookies mit Riesenerfahrung Jonas Folger und Tito Rabat.

Von 2008 bis 2011 startete Folger in der 125er-WM, anschließend zwei Jahre in Moto3. 2014 bis 2016 war der Bayer in der Moto2-Klasse unterwegs und fuhr 2017 insgesamt 13 MotoGP-Rennen für Tech3 Yamaha. Auf dem Sachsenring wurde Jonas hinter Marc Marquez famoser Zweiter. Wegen gesundheitlicher Probleme zog sich der heute 27-Jährige mitten in der Saison zurück und kam erst 2020 Fulltime in eine Rennserie zurück. In der IDM Superbike verpasste er seiner Karriere einen Neustart und gewann diese auf Yamaha ungeschlagen.

Diese Saison startet Folger für das deutsche Team Bonovo MGM BMW von Michael Galinski und pilotiert eine M1000RR.



«Follgas ist ein qualitativ hochwertiger Fahrer», lobte Redding, dessen Karriere eine ähnliche Entwicklung wie die des Deutschen hatte. Nach dem Verlust seines MotoGP-Platzes nach der Saison 2018 ging er in die Britische Superbike-Meisterschaft und gewann diese 2019 auf Ducati. Für 2020 wurde der Engländer mit einem Platz im Aruba-Werksteam in der Weltmeisterschaft belohnt, gewann fünf Rennen und wurde hinter Jonathan Rea (Kawasaki) Gesamtzweiter.

«Es sollte keine Überraschung sein, wenn Jonas weit vorne landet», so Redding gegenüber SPEEDWEEK.com. «Er war in MotoGP mit Yamaha auf dem Podium, er hat in Moto2 Rennen gewonnen und um den Titel gekämpft. Er ist ein guter Fahrer, wir waren sogar mal Teamkollegen. Ihm kann man nichts absprechen. Er gehört zu den Fahrern, die es mit jedem Motorrad in die Top-5 schaffen können, egal ob auf einer Yamaha oder BMW. Das gilt für die meisten Spitzenfahrer, sie würden auf beinahe jedem Motorrad ähnliche Resultate holen. Klar läuft es immer ein bisschen besser oder schlechter, je nach Bike. Das ändert aber nicht am grundsätzlichen Charakter des Fahrers.»

Kalender der Superbike-WM 2021, Stand 29. April:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien